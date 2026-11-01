Gp Malesia: Marc Marquez senza rivali a Sepang, in Qatar il primo match point

SEPANG - Sempre più vicino alla conquista dell’ottavo titolo in MotoGP, Marc Marquez è diventato la tigre della Malesia. Freddo, cinico e soprattutto impeccabile nella gestione della gara, lo spagnolo ha dominato il Gran Premio di Sepang conquistando la settima vittoria stagionale, l’ottantesima in MotoGP e la 106ª complessiva nel Motomondiale. Un successo che ha anche un peso enorme nella corsa al titolo: complice l’assenza per infortunio di Jorge Martin, il pilota Ducati è salito a quota 399 punti, portando a 44 lunghezze il vantaggio sul rivale dell’Aprilia. La prossima settimana, in Qatar, avrà quindi già il primo match point per conquistare il decimo titolo iridato della carriera, l’ottavo nella classe regina.

A Sepang Marquez ha impresso il proprio marchio fin dalla partenza. Scattato dalla seconda casella, il catalano ha bruciato il fratello Alex alla prima staccata, prendendo immediatamente il comando. Il pilota Gresini ha provato a replicare, riuscendo anche a portarsi momentaneamente davanti, ma nell’incrocio delle traiettorie è arrivato largo permettendo a Marc di riprendersi la posizione. Da quel momento il campione spagnolo ha amministrato la situazione con grande lucidità, approfittando anche della battaglia alle sue spalle tra Alex e Pedro Acosta per costruire progressivamente il proprio margine.

Mentre il pilota KTM riusciva a liberarsi dello spagnolo del Gresini Racing, Marquez aumentava il ritmo senza commettere sbavature. Fondamentale, ancora una volta, la gestione degli pneumatici, aspetto sul quale il fuoriclasse di Cervera ha costruito il proprio dominio. «Sapevo che gestire bene quel punto al primo giro era fondamentale e infatti alla fine avevo un buon grip e sono riuscito a tenere un passo costante, proprio perché la gomma dietro era a posto» ha spiegato. Sotto la bandiera a scacchi ha tagliato il traguardo con più di quattro secondi di vantaggio su Acosta, centrando anche la sua 21ª vittoria con Ducati e la terza affermazione in Malesia.

Alle loro spalle Alex Marquez ha completato un podio tutto spagnolo, il trentesimo nella storia della MotoGP. Quarto posto per Ai Ogura, mentre Enea Bastianini ha firmato una bella rimonta conclusa in quinta posizione, superando proprio all’ultimo giro Marco Bezzecchi. Il riminese dell’Aprilia, dopo essere rimasto a lungo in lotta per il podio, ha dovuto fare i conti con il progressivo calo degli pneumatici, chiudendo sesto anche a causa di un errore nel finale. «Ho faticato un po' più di quanto mi aspettassi. Ho provato a dare il massimo all'inizio, ma la temperatura e l'usura della gomma erano molto alte» ha ammesso Bezzecchi. Il contatto con Ogura, avvenuto durante il duello per la quarta posizione, non ha lasciato strascichi polemici: «Mi avrebbe superato comunque, quindi nessun rancore».

Giornata da dimenticare, invece, per Francesco Bagnaia. Il piemontese non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la Desmosedici GP, ritrovandosi senza aderenza al posteriore già dopo pochi giri e terminando tredicesimo, staccato di quasi 33 secondi dal compagno di squadra. «Conto i minuti che mancano alla fine della stagione» ha dichiarato amaramente Pecco, fotografando un momento particolarmente difficile.

La festa, intanto, è tutta per Marquez. Per conquistare matematicamente il titolo in Qatar dovrà guadagnare altri 30 punti su Martin, mentre basterebbero otto lunghezze su Bezzecchi. Lo spagnolo, però, non vuole anticipare i festeggiamenti: «Dobbiamo rimanere concentrati. Abbiamo preso un po' di margine in campionato, ma ci sono ancora tre appuntamenti da affrontare». La strada verso il titolo iridato è ormai in discesa, ma Marquez non intende abbassare la guardia.