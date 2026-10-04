MotoGP: Marc Marquez imbattibile a Motegi, finale in volata per il terzo posto tra Bezzecchi e Bastianini

MOTEGI - Inarrestabile Marc Marquez. Il centauro catalano stravince anche a Motegi e regala a Luigi Dall’Igna la centesima vittoria in MotoGP da direttore generale di Ducati Corse. Il campione spagnolo, già primo nella Sprint del sabato, ha completato un fine settimana perfetto precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi, con il riminese dell’Aprilia che ha resistito per appena 78 millesimi al ritorno di uno scatenato Enea Bastianini sulla KTM. Una gara che riaccende prepotentemente il Mondiale: dopo 16 appuntamenti Martin resta in vetta, ma Marquez è ormai a sole due lunghezze di distacco.

La gara di Motegi è stata innanzitutto una sfida di strategia e gestione delle gomme. Dopo i problemi di graining accusati nella Sprint, domenica si è corso con al posteriore la gomma Hard. Marquez ha interpretato alla perfezione la situazione rimanendo inizialmente nella scia di Martin senza forzare. La stoccata decisiva è arrivato poco prima di metà gara. Lo spagnolo della Ducati, dopo aver studiato a lungo le traiettorie dell’avversario, all’undicesimo passaggio ha infilato Martin per prendere le redini della gara. Il centauro dell’Aprilia ha provato a rimanere agganciato, ma il ritmo imposto dal connazionale è diventato progressivamente insostenibile.

«Volevo andare in testa già al primo giro - ha raccontato uno scatenato Marquez appena tagliato il traguardo - perché a Montegi è difficile sfruttare la scia e tentare il sorpasso in frenata. Stare in scia di Martin è stata dura, ma appena sorpassato ho imparo il mio ritmo. L’obiettivo era accorciare le distanze e ci siamo riusciti». Lo spagnolo ha così conquistato il quarto trionfo in Giappone nella MotoGP.

Per Bezzecchi è arrivato un altro podio importante, ma anche la consapevolezza che il recupero iridato si fa sempre più complicato. Il riminese ha dovuto difendersi nel finale dall'assalto di Bastianini, riuscendo a conservare il terzo posto per un soffio. Il distacco da Martin è ora di 49 punti, ma il pilota Aprilia non vuole ancora arrendersi: «Bisogna cercare di rimanere lì attaccati con le unghie e con i denti. L'obiettivo è quello».

A sorprendere è stato Bastianini. L'italiano della KTM, dopo aver mancato il podio nella Sprint per una penalità, ha sfiorato il colpaccio anche nella gara più lunga del fine settimana giapponese. Nella seconda metà della corsa è stato addirittura tra i piloti più veloci in pista, ma ciò non è bastato per salire sul podio.

Giornata più complicata, invece, per Pecco Bagnaia. L'ottavo posto con la Ducati è lontano anni luce dal dominio dello scorso anno, ma il piemontese non ha trovato scuse: «Penso che abbiamo fatto il massimo con quello che avevamo a disposizione. Andare oltre sarebbe stato difficile».

Tra gli altri italiani, Luca Marini ha portato la Honda al decimo posto nella gara di casa del costruttore nipponico, mentre Franco Morbidelli ha chiuso quindicesimo. Difficilissimo il weekend di Fabio Di Giannantonio, solamente diciottesimo dopo le conseguenze della violenta caduta nella gara Sprint provocata da Alex Marquez. «Quando prendi una botta alle costole, è come se avessi sempre una specie di coltello conficcato lì dentro per tutto il giorno» ha raccontato il romano.

Motegi ha quindi consegnato un Mondiale sempre più incerto. Con sei round ancora da disputare, Aprilia e Ducati sono addirittura appaiate a quota 469 punti nel campionato Costruttori, mentre a dividere Martin e Marquez ci sono appena due lunghezze. Vietato fermarsi, la MotoGP non conosce tregua e, già nel prossimo fine settimana, l’azione si sposterà in Indonesia. La pista di Mandalika non ha mai portato fortuna a Marquez che lo scorso anno ha riportato l’infortunio alla spalla, a seguito del contato con Bezzecchi. Ma il catalano non si fa intimorire e, dopo il successo nipponico, punta dritto all’ottavo titolo.