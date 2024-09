Marquez fa il bis a Misano, Bagnaia secondo sorride. La gioia di Marc: «Fausto da lassù mi ha aiutato con la pioggia»

La gioia irrefrenabile di Marc Marquez che a Misano fa il bis dopo il trionfo di Aragon ed il prezioso secondo posto di Francesco Bagnaia che lo riporta in piena lotta per il Mondiale. Il Gran Premio di San Marino della MotoGp premia lo spagnolo del Ducati team Gresini bravissimo a interpretare la corsa quando arriva la pioggia e capace di rimontare sul bagnato dalla sesta alla prima posizione per poi comandare fino al traguardo. Ottima gara anche per il campione del mondo della Ducati ufficiale che resiste alla tentazione di cambiare la moto con le gomme da bagnato, a differenza di Jorge Martin che si ferma subito con la sua Ducati Pramac sbagliando completamente strategia e finendo nelle retrovie. Il leader del Mondiale chiuderà con un magro quindicesimo posto che lo riporta a soli sette punti di distacco da Bagnaia, il suo rivale più diretto per il campionato. Sul podio un ritrovato Enea Bastianini che rende più bella la domenica del team di Borgo Panigale.

Pronti via tra le nuvole che incombono su MIsano con Bagnaia che parte meglio rispetto alla sprint riuscendo a rimanere davanti al via dalla pole position. Al semaforo verde Martin è la solita furia, passando all'istante dalla quarta alla seconda posizione con Franco Morbidelli terzo tallonato dalla Ktm di Pedro Acosta (entrambi quasi subito fuori). Martin prova subito il tutto per tutto ma non riesce a passare Bagnaia che resiste da campione al primo e ultimo attacco dello spagnolo che quando arrivano le prime gocce di pioggia sbaglia proprio tutto. Il leader del Mondiale su Ducati Pramac rientra subito ai box per cambiare la sua moto con quella preparata con gomme da pioggia, mentre quasi tutti gli altri restano in pista azzeccando la mossa. La pioggia invece di aumentare iminuisce e la posta si asciuga via via. Ne approfitta Marc Marquez che rischia, rimonta dalla sesta posizione fino alla prima passando anche Bagnaia che non ha nessun interesse a forzare il ritmo con Martin ormai lontanissimo. Con la pista ormai asciutta Marc Marquez prende il largo, Bagnaia, reduce anche dalla caduta di Aragon si accontenta dell'utilissimo secondo posto in chiave iridata, mentre alle loro spalle un bravissimo Bastianini li accompagna sul podio. E nelle retrovie Martin non può far altro che difendere l'ultimo posto utile per i punti, il quindicesimo, in una gara dove gli è andato tutto storto.

E' grande invece la gioia di Marc Marquez che ricorda Fausto Grasini dopo la sua second vittoria di fila in questa stagione: «Quando ho tagliato il traguardo ero felicissimo, ma oggi forse qualcuno dal cielo, forse Fausto Gresini, ha detto: 'Facciamo cadere qualche goccia'. Questo mi ha aiutato a vincere questa gara, per cui questa vittoria è per la famiglia Gresini». Sorride dal podio di Misano anche il campione del mondo della Ducati: «Sicuramente è andata meglio di ieri, quando c'era la possibilità di vincere e non l'ho colta. Oggi era impossibile fare più di 2°. Marc era troppo in forma per poter provare a vincere da parte mia. Magari la prossima volta sarò in piene condizioni fisiche e potrò avere una possibilità, ma - conclude Bagnaia - Marc in queste condizioni è sicuramente molto forte. Ci riproveremo la prossima volta, ma senza la pioggia il vantaggio che stavo prendendo era diverso, ed essere riuscito a recuperare 20 punti è sicuramente molto positivo».