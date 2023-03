Marquez operato, salta il GP d’Argentina. Il rientro dello spagnolo dovrebbe avvenire ad Austin

«Dopo l’intervento chirurgico per riparare il primo metacarpo rotto della mano destra, Marc Marquez salterà il secondo round del Campionato del Mondo MotoGP 2023» in Argentina. Lo fa sapere il team Repsol Honda Racing con una nota. «Al rientro in Spagna per ulteriori accertamenti, a Marc Marquez è stata diagnosticata una frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice della mano destra. Il numero 93 è stato subito operato al Ruber Internacional Hospital di Madrid con il dottor Ignacio Roger de Ona alla guida di un team composto dal dottor Samuel Antuña e dal dottor Andrea Garcia Villanueva. L’intervento è consistito in una riduzione chiusa della frattura e fissazione interna della stessa con due viti ed è passato senza incidenti». «Marc Marquez e il Repsol Honda Team hanno scelto che l’otto volte Campione del Mondo salti il prossimo round del Campionato del Mondo per concentrarsi completamente sul recupero e arrivare ai prossimi round nelle migliori condizioni possibili».

L’8 volte campione del mondo è stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice. Frattura che il fuoriclasse di Cervera si è procurato nell’incidente da lui stesso causato e che ha coinvolto il portoghese Oliveira durante il Gp del Portogallo a Portimao. Come comunicato dalla stessa Honda, il pilota spagnolo è stato operato al Ruber Internacional Hospital di Madrid. L’intervento è perfettamente riuscito, mentre Marquez e il suo team hanno deciso di non prendere parte al Gp in Argentina previsto per il prossimo weekend per «concentrarsi completamente sul recupero e arrivare alle prossime gare nelle migliori condizioni possibili». Il rientro dello spagnolo dovrebbe dunque avvenire ad Austin, dove il fuoriclasse di Cervera sconterà il doppio long lap penalty inflitto per aver causato l’incidente con Oliveira in Portogallo. «È stato un mio errore, ho sbagliato», aveva detto Marc nel post gara.