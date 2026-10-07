MotoGp: nel 2027 cambia il format del weekend, qualifiche distinte per Sprint e Gp

La MotoGp cambia il format dei weekend di gara per il 2027, una stagione che già vedrà grossi cambiamenti sul fronte tecnico con le moto dalla cilindrata ridotta a 850cc e modifiche all'aerodinamica, al peso e nei dispositivi di abbassamento. Scelte che dovrebbero favorire lo spettacolo, obiettivo che si punta ad ottenere anche col raddoppio delle qualifiche, dato che, come avviene in Formula 1 quando sono in calendario le Sprint, ci sarà una sessione dedicata alla gara breve, creando così una griglia di partenza distinta rispetto al Gran Premio, in ogni appuntamento del calendario.

Il programma del venerdì si aprirà con la prima sessione di prove libere (FP1) da 45 minuti, come avviene ora, seguita da una seconda sessione (FP2) da 30 minuti, non più valida per l'accesso ad altre sessioni, e dalle nuove qualifiche per la Sprint, della durata di 15 minuti, aperte a tutti i piloti. Il sabato inizierà con la FP3, di 20 minuti, seguita dalle qualifiche per il Gp. Tutti i piloti parteciperanno alla Q1, solo i migliori 12 alla Q2. La Sprint sarà il clou del sabato, con la gara disputata sulla base della griglia definita il venerdì pomeriggio. La domenica, dopo le gare delle classi Moto3 e Moto2, il warm up della MotoGP si svolgerà a ridosso del Gp: la pit-lane rimarrà aperta per dieci minuti consentendo ai piloti di effettuare diversi giri di ricognizione e un ultimo controllo prima del via.