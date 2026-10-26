Gp Australia, Phillip Island saluta senza gara: Marquez perde un’occasione, Martin resta in corsa

Il risveglio all’alba ha riservato un’amara sorpresa agli appassionati delle due ruote. La MotoGP ha salutato Phillip Island senza disputare una gara, ma regalando una volata iridata che si prospetta ancora più incerta. L’ultima domenica sullo storico tracciato australiano, destinato a lasciare spazio ad Adelaide dal 2027, si è conclusa con la cancellazione del Gran Premio a causa del maltempo. Una decisione inevitabile, che ha congelato la classifica proprio quando Marc Marquez avrebbe potuto infliggere un colpo pesantissimo a Jorge Martin.

La motivazione ufficiale è legata alla sicurezza: la scarsa visibilità, provocata dalle condizioni meteorologiche avverse a Phillip Island, ha impedito all’elicottero medico di operare. «Per ragioni di sicurezza dobbiamo assicurarci che, in caso di qualsiasi imprevisto, siamo coperti e possiamo trasportare rapidamente un pilota in ospedale» ha spiegato il direttore di gara Graham Webber.

Correre sotto la pioggia, con temperature rigide e visibilità ridotta, avrebbe inoltre aumentato i rischi su un circuito veloce e impegnativo come quello australiano. «Senza dubbio è un’occasione persa per noi, ma la sicurezza viene prima di tutto» ha ammesso Davide Tardozzi, team manager Ducati, riconoscendo che Marquez era tra i favoriti per la vittoria.

Lo spagnolo, vincitore della Sprint dopo il duello con Martin, avrebbe potuto approfittare dell’assenza del rivale, infortunatosi proprio nella gara corta con una frattura composta del radio destro. Il divario in classifica resta quindi di dieci punti, una situazione che mantiene apertissima la lotta. Soprattutto perché Martin non intende arrendersi e proverà a recuperare in tempo per Sepang, anche se le sue condizioni fisiche restano un’incognita.

A Phillip Island è sfumata un’occasione importante anche per Marco Bezzecchi. Terzo a 50 lunghezze da Marquez, il riminese vede ora complicarsi ulteriormente la rincorsa al titolo. Con quattro appuntamenti ancora in calendario, a partire dalla Malesia il prossimo fine settimana, il Motomondiale resta apertissimo. Dopo Sepang la volata finale proseguirà in Qatar, prima del gran finale europeo di Portimão e Valencia.

Resta, invece, l’amarezza per un addio a Phillip Island senza un lieto fine. Solo il saluto malinconico dei piloti che hanno affrontato due giri dietro la safety car per omaggiare i tifosi accorsi numerosissimi nonostante la pioggia.