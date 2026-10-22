MotoGP, sfida a tre in Australia: Martin avverte Marquez: «Sarò intelligente». È l'ultima a Phillip Island

Un solo Mondiale, tre contendenti che non sembrano assolutamente intenzionati a mollare nulla in vista dell'ultimo sprint di fine stagione della MotoGp. Alla vigilia del ritorno in pista nell'ultimo Gran Premio d'Australia a Philip Island (nel 2027 si correrà ad Adelaide), il leader del Mondiale Jorge Martin duella a parole con i suoi rivali diretti per il titolo, Marc Marquez su Ducati ufficiale e il compagno in Aprilia Marco Bezzecchi. A poche ore dalle prime prove libere nella terra dei canguri, Jorge Martin assicura che «l'Indonesia fa parte del passato, siamo davvero concentrati su Phillip Island. Mi sento veloce e pronto per quello che verrà". Il leader del Mondiale con 2 punti in più su Marc Marquez e 46 su Bezzecchi, punta a gestire con lucidità il suo vantaggio in classifica: «A quanto pare pioverà anche, per cui è importante finire entrambe le gare - avverte lo spagnolo dell'Aprilia - Se riusciamo a guadagnare qualche punto su Marc è sempre un bene, ma il mio obiettivo è fare una buona prestazione e cercare di essere intelligente».

Da parte sua Marc Marquez arriva con fiducia dopo aver limitato i danni in Indonesia: «Abbiamo conquistato gli stessi punti di Martin e abbiamo perso solo due punti rispetto a Bezzecchi su un circuito dove ero arrivato con parecchi dubbi». Phillip Island offre prospettive favorevoli, ma il ducatista avverte: "È un circuito molto veloce su cui le Aprilia si esprimevano già benissimo l'anno scorso, quindi mi aspetto che quest'anno siano estremamente competitive. Tuttavia il campione della Ducati non si scoraggia e lancia la sfida: «vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti. Sarà un weekend interessante. Innanzitutto per le previsioni meteo, e poi perché il circuito mi piace. Mi concentrerò giorno per giorno. Nelle cinque gare che restano, cercherò di sommare più punti di Martin in ciascuna di esse. Questa è l'intenzione fin da giovedì". Infine Bezzecchi assicura che non ha nessuna intenzione di arrendersi nonostante la distanza in classifica dai primi due: «Riprendere Martin e Marquez? Sicuramente è molto difficile perché sono entrambi molto veloci ma questo non vuol dire che cambierò il mio modo di lavorare, continuerò a provarci fino alla fine».

E' l'ultima volta che si corre a Phillip Island e tutti i piloti ne sono dispiaciuti. «E' una pista meravigliosa, nella mia carriera non ho avuto tante possibilità di correre qui, ma ho sempre percepito emozioni incredibili, e con la MotoGP è stato anche meglio». L'atmosfera di Phillip Island è unica. "È diversa dalle altre trasferte perché viviamo nelle case, tutti insieme, piloti e tecnici, con la spiaggia vicina e la natura intorno. Siamo stati fortunati a correre in questo bel posto». Pensando al campionato, Aprilia potrebbe dare degli ordini di scuderia, per aiutare il suo pilota in lotta per il titolo; potrebbero averne discusso nell'incontro con il team Trackhouse, ma il riminese taglia corto. «Sono incontri normali, di ruotine, tra noi e Trackhouse, perché il loro lavoro è sempre importante. Abbiamo parlato un po' in generale e discusso di tutte le situazioni». Sempre sul titolo «Ci proverò fino alla fine. Senza Qatar sarebbe più dura rimontare? Dipende, i punti li puoi guadagnare ma anche perdere».