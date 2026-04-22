MotoGp, si riparte da Jerez. Marquez insegue le Aprilia: «Ho sfruttato al massimo la pausa per recuperare»

Dopo quasi un mese di pausa, complice lo slittamento del Gp Qatar a novembre a causa dell'attacco Usa in Iran, la MotoGp è pronta a ripartire in Europa. Il teatro dell'attesa sfida tra Aprilia e Ducati sarà Jerez de la Fronera con il Gran Premio di Spagna, nel weekend del 24-26 aprile. Il circuito spagnolo 'Ángel Nieto' è tra i classici del calendario della regina delle due ruote. Si tratta della prima della lunga stagione europea che arriverà fino a metà settembre.

In Andalucia sono sei le vittorie della Desmosedici GP: dal trionfo di Capirossi nel 2006, fino ai cinque sigilli consecutivi delle ultime cinque edizioni con Miller, la tripletta di Bagnaia e il primo successo nella Premier Class di Alex Márquez lo scorso anno. Una gara dove, l'altro Marquez, il campione del mondo Marc punta a ridurre il gap dai primissimi e lottare per il primo podio nella gara lunga del 2026 davanti a tutti i suoi tifosi. Dopo tre gare il campione spagnolo si trova a -36 punti in classifica piloti da Marco Bezzecchi e nonostante il campionato sia lunghissimo la Ducati è costretta a invertire il trend per evitare che le Aprilia - Jorge Martin è a 4 punti da Bezzecchi - prendano il largo.

«Una pausa di tre settimane che - indica Marc Marquez - ho sfruttato al massimo per recuperare in vista delle prime gare europee della stagione e il primo Gran Premio di casa alle porte. Sono contento, Jerez è una pista che mi piace, storica, completa e dove ci saranno tanti tifosi. L'anno scorso vincere qui la sprint è stato speciale, un'emozione unica. Non vedo l'ora di tornare al lavoro anche in vista del test di lunedì". Voglioso di lottare per le prime posizioni anche l'altro pilota della Ducati ufficiale Francesco Bagnaia: «Jerez è una pista che mi piace molto. Una delle classiche del calendario: tecnica, veloce e completa. Ho tanti bei ricordi qui, anche dalla Moto3 e Moto2: podi, piazzamenti e le tre vittorie in MotoGP». A Jerez non ci sarà uno degli idoli di casa come Maverick Vinales: la decisione, presa a scopo precauzionale, è legata allo spostamento di una vite inserita durante un'operazione alla spalla lo scorso luglio, problema che lo aveva già costretto a ritirarsi dal precedente appuntamento di Austin, comportando poi un ulteriore intervento a fine marzo.

Il pilota spagnolo, che sarebbe dovuto rientrare questo weekend, non ha ricevuto l'idoneità fisica. «E' deludente non poter correre a Jerez: è un evento enorme per me e la prima delle mie gare di casa in questa stagione», ha spiegato un amareggiato Vinales, che punta a tornare nel round successivo in Francia, in programma il weekend del 10 maggio. «Conosco bene il mio corpo e in questo momento la priorità è recuperare correttamente. L'obiettivo è essere pronti per Le Mans».