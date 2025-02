Test in Thailandia conclusi, vola la Ducati di Marquez. Bagnaia: «Bilancio positivo, pronti a iniziare la stagione»

Marc Marquez detta i tempi dei test che anticipano il via del mondiale della Motogp. Il campione spagnolo è stato ancora il più veloce nella giornata conclusiva di prove sulla pista di Buriram, che ospiterà il gp della Thailandia con cui si apre il 28 febbraio la stagione: Marquez che ha fermato il cronometro a 1:28.855, vicino al record del circuito in sella alla sua nuova Ducati ha mostrato anche un ottimo passo gara. Alle sue spalle il fratello Alex che corre con la Ducati Gresini e sul podio virtuale l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Quinto tempo per Francesco Bagnaia.

«Appena partiti la situazione era più o meno simile a ieri, ma abbiamo capito cosa non stesse andando. Abbiamo fatto passi avanti, le cose provate hanno funzionato e sono contento finalmente. Il bilancio è positivo e siamo pronti per iniziare la stagione». Queste le parole di Francesco 'Pecco' Bagnaia dopo il 5° posto nella seconda e ultima giornata dei test MotoGp sul circuito di Buriram, dove il compagno di squadra Marc Marquez ha realizzato il primo tempo. «In Malesia avrei detto che eravamo alla pari, qui lui ha avuto un test più proficuo in termini di performance, è riuscito a migliorarsi e in questo momento è un po' avvantaggiato. Però è difficile e inutile trarre delle conclusioni dai test», aggiunge il pilota della Ducati.