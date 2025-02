Honda, ecco la nuova HRC 2025: più rossa e tanta fiducia nel futuro. Marini: «Siamo cresciuti molto»

Tanto rosso sulla livrea, il ritorno di uno sponsor importante come Castrol e la speranza che il 2025 sia «l'anno della resurrezione». La nuova Honda Hrc, presentata in grande stile a Giacarta, parte con le ambizioni rinnovate per la prossima stagione di MotoGP. Si affida ancora a Luca Marini e Joan Mir e confida che le delusioni del passato siano alle spalle. La casa giapponese è considerata la vecchia regina della classe maggiore ma i 21 titoli mondiali in bacheca appaiono ormai come un lontano ricordo. Gli ultimi anni sono stati disastrosi, culminati con l'addio di Marc Marquez. L'ultima stagione, la prima senza lo spagnolo, ha visto la Honda raccogliere oltre 600 punti meno della Ducati. Risultati risibili per la casa motociclistica che copre il 40% del mercato mondiale. In Indonesia, uno dei principali mercati della marca nipponica, l'atmosfera è ovviamente festosa ma sarà soltanto la pista a rivelare se il gap con le altre moto è stato recuperato.

Ottimista ma con i piedi per terra Luca Marini: «Dalla stagione 2024 abbiamo imparato molto - ha spiegato il pilota italiano incontrando la stampa - Siamo riusciti a terminarla in modo migliore. Continuare a migliorare è ancora una volta l'obiettivo per questa stagione 2025». «So quanto tutti in questo progetto stanno lavorando duramente e sono determinato a continuare a dare il mio massimo per aiutare. Già l'anno scorso abbiamo visto i progressi compiuti e sono sicuro che faremo lo stesso anche quest'anno», ha aggiunto. Parole simili a quelle del presidente di Hrc, Koji Watanabe: «Diamo il via ad una nuova era per la Honda - ha detto - Il 2025 sarà un anno di sviluppo e continua evoluzione per raggiungere le posizioni che sappiamo essere capaci di raggiungere. Proseguiamo con lo sviluppo e con i dati per seguire in crescita».

La casa giapponese farà il debutto 2025 sulla pista di Sepang, in Malesia, per i MotoGP test stagionali il 5 febbraio. Test fondamentali per verificare lo sviluppo delle moto ed, eventualmente, intervenire prima del debutto Mondiale. Prima gara del Motomondiale 2025 il 2 marzo per il Gp di Thailandia.