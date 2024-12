Motomondiale, l'Ue “congela” le nozze Liberty Media-Dorna: servono più indagini. Una decisione attesa per maggio 2025

Dovrà attendere fino al 14 maggio 2025 l'acquisizione di Dorna da parte di Liberty Media. La Commissione Europea ha infatti avviato «un'indagine approfondita» per valutare, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, se sia ammissibile il matrimonio tra il colosso Usa dell'intrattenimento che possiede il Formula One Group 1 e Dorna Sports, la società spagnola che ha l'esclusiva dei diritti commerciali della MotoGp. Liberty Media ha annunciato di aver ricevuto la notifica dell'apertura di un'indagine più approfondita (fase II) e in una nota spiega che «tutte le parti hanno concordato di estendere il processo di revisione e ritengono che la Commissione Ue giungerà a una conclusione positiva».

«Acquisendo Dorna Sports, Liberty Media deterrebbe i diritti commerciali di due degli sport motoristici più popolari in Europa: Formula Uno e MotoGp. Dobbiamo valutare più attentamente se tale acquisizione possa avere effetti negativi sulle emittenti europee, ad esempio un aumento delle tariffe di licenza - spiega la spagnola Teresa Ribera, Commissaria europea per la concorrenza - e, in ultima analisi, sui consumatori europei e sugli appassionati di sport motoristici attraverso prezzi più alti. Allo stesso modo, prenderemo in considerazione qualsiasi affermazione comprovata delle parti sui possibili benefici che questa acquisizione potrebbe portare, per i fan, l'industria e i consumatori». La Commissione avrà tempo 90 giorni lavorativi, fino al 14 maggio prossimo, per prendere una decisione.