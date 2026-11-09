Motomondiale, Marquez prepara la festa a Portimao. Al pilota della Ducati basterà vincere la Sprint per conquistare il 10° titolo

Calato il sipario sulla tappa in Qatar segnata da defezioni, incidenti e polemiche, il motomondiale prepara il ritorno in Europa per le due gare conclusive e l'assegnazione del titolo piloti. Poco più di una formalità, sulla carta, dato l'enorme vantaggio che Marc Marquez si è conquistato in pista, primo sabato e secondo ieri, sui rivali della Aprilia, Jorge Martin (-60) e Marco Bezzecchi (-74). Al pilota della Ducati già a Portimao basterebbe vincere la Sprint per festeggiare il decimo titolo mondiale, sancendo il sorpasso su Valentino Rossi. Un'ulteriore puntata nella storica rivalità tra lo spagnolo e l'italiano, che solo ieri sera ha ammesso a 'Che tempo che fa' che quel che più gli pesa nella sua straordinaria carriera è il titolo perso nel 2015 a causa di Marquez: «Non lottava per il campionato, ma solo per farlo perdere a me. Quella è una cosa che non passa - ha detto Rossi -, mi brucia ancora».

Il romagnolo Bezzecchi e anche lo spagnolo Martin hanno fatto il possibile a Losail per rinviare i festeggiamenti di Marquez e tenere vive le rispettive speranze di titolo, non certo per fare un piacere a Valentino. Il primo ha vinto il Gran premio, prendendosi anche una rivincita per quanto avvenuto il giorno prima nella Sprint, quando era caduto dopo un contatto sospetto con lo spagnolo non sanzionato dalla direzione gara, con grande sconcerto del team Aprilia. Martin, con il braccio destro fresco di frattura, è andato oltre le attese prendendosi un podio sabato e lottando anche ieri per un settimo posto nella ben più faticosa gara lunga. Il sogno di riprendersi il titolo mondiale grazie ad un'ottima Aprilia, dopo un 2025 segnato dalla sfortuna, sembra però sempre più lontano. E lo è anche in prospettiva, visto l'incognita del passaggio nel 2027 alla Yamaha.

Data però l'imprevedibilità delle gare di motociclismo finchè la matematica non lo certifica il mondiale resta vacante. L'ultimo esempio è l'incidente occorso sabato a Francesco Bagnaia, uscito indenne da un impressionante caduta dopo essere stato incolpevolmente tamponato. Il piemontese, che l'anno prossimo passerà all'Aprilia, è tornato ieri in Italia e a sarà presto operato al piede destro fratturato, con l'obiettivo di fare almeno un'ultima gara in sella alla Ducati con cui ha vinto due mondiali.