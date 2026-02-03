Motomondiale, test a Sepang: Marc Marquez il più veloce della prima giornata. Bezzecchi: «La nuova Aprilia promette bene»

Marc Marquez é stato il più veloce al termine della prima giornata dei test ufficiali che la MotoGP sta svolgendo sul circuito di Sepang. Due Ducati davanti a tutti: la ufficiale del campione del mondo in carica, con il tempo di 1'57«018, seguita da quella del Team VR46 guidata da Fabio Di Giannantonio (+0.256 millesimi). Terzo Maverick Vinales (KTM, +0.277). Seguono Alex Marquez (Ducati Gresini), Marco Bezzecchi (Aprilia), Luca Marini (Honda), Joann Mir (Honda), Francesco Bagnaia (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) e Franco Morbidelli (Ducati).

Marco Bezzecchi, fresco di rinnovo con Aprilia, in occasione della prima giornata di test a Sepang ha parlato delle prime sensazioni sulla nuova RS-GP: «E' ancora presto, ma promette bene - ha detto a Sky Sport -. A Noale sono stati bravissimi, ci hanno dato tante cose da provare e questo vuol dire che dobbiamo lavorare parecchio in questi tre giorni. Ma il clima è buono e la voglia c'è". E sul rinnovo ha aggiunto: «Io e Aprilia ci siamo voluto entrambi di nuovo, era importante definire il tutto velocemente per concentrarsi ora sul lavoro in pista».