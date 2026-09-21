Motonautica, Fiumicino capitale delle onde: il gran finale del Campionato Italiano 2026 FIM tra sport, scuola e istituzioni

Si è conclusa ieri nel segno dell’adrenalina e della partecipazione la stagione 2026 del Campionato Italiano Moto d’Acqua FIM, che per il quarto anno consecutivo ha scelto il litorale di Fiumicino per il suo atto conclusivo. Il “Grand Prix Fiumicino Aquabike – Trofeo Regione Lazio”, organizzato dall’ASD Cast Sub Roma 2000 sotto l’egida della Federazione Italiana Motonautica, ha trasformato per tre giorni lo specchio d’acqua di Piazzale Molinari in un’arena naturale dedicata alla velocità e alla tecnica, accogliendo oltre 150 piloti in una cornice di pubblico straordinaria.

L’edizione di quest’anno è stata caratterizzata da un momento di particolare risonanza istituzionale: sabato 19 settembre, il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, non ha voluto limitarsi a un ruolo di spettatore. Dopo aver espresso grande apprezzamento per l’organizzazione e per il valore sostenibile delle attività della Federazione, il massimo vertice dello sport italiano è sceso in campo – o meglio, in mare – provando personalmente l’emozione di guidare una moto d’acqua insieme ai tecnici federali. "Tutte le discipline sportive sono affascinanti – ha dichiarato Buonfiglio al termine dell’esperienza – e ho avuto il piacere di provare un’ulteriore emozione. Vivere questo contesto con centinaia di ragazzi in mare è un patrimonio da tutelare; la Federazione Italiana Motonautica svolge un'attività sostenibile, un ulteriore punto a favore che merita attenzione".

La sua presenza, insieme a quella di Raffaele Chiulli (Presidente UIM), Juri Morico (Presidente Nazionale Opes) e Claudio Ponzani (Presidente FISSW), ha sancito l'importanza strategica dell'evento per il movimento sportivo nazionale.



La manifestazione è stata anche un volano educativo di primo piano. Già nella giornata di venerdì 18, circa 400 studenti delle scuole del territorio hanno partecipato a un percorso di approfondimento sulla cultura del mare, la sicurezza e la responsabilità sportiva, confermando la volontà della FIM di investire sulle nuove generazioni. Un impegno corale, sottolineato dal Presidente della Federazione, Giorgio Viscione, e dal delegato regionale Fabio Bertolacci.

«Fiumicino, che è sempre l’ultima tappa del Campionato Italiano, è un appuntamento ormai confermatissimo, grazie all’organizzazione dell’ASD Cast Sub Roma 2000, capitanata da Fabio Bertolacci, e a tutto il suo staff. Cerchiamo tutti gli anni di migliorarci e anche quest’anno abbiamo avuto tantissimi piloti, oltre 150, quindi siamo felicissimi. Oggi vengono assegnati tutti i titoli dei campionati e c’è stata una grande bagarre in campo gara, in acqua.” - ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica - “La presenza dei circa 400 ragazzi delle scuole, che sono venuti il primo giorno di questa tappa, è la dimostrazione che la Federazione ha sposato in maniera capillare questo progetto con le scuole, che darà ancora più crescita al futuro della Federazione. Siamo fortunati perché a noi basta far provare i mezzi e i ragazzi accettano tutti di gran cuore di iniziare a praticare questo sport. Anche la partecipazione del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stata importante: questo weekend non ha partecipato come semplice spettatore, ma come atleta, venendo a provare una moto d’acqua.» ha concluso il Presidente Viscione.



«Organizzare per il quarto anno consecutivo il gran finale del Campionato Italiano Moto d'Acqua a Fiumicino è un grande orgoglio. Il successo di questa edizione – con oltre 150 piloti in gara, una straordinaria partecipazione di pubblico e il coinvolgimento di circa 400 studenti – conferma il valore della manifestazione e il forte legame con il territorio. Un ringraziamento speciale va alla Regione Lazio, al Comune di Fiumicino con il Sindaco Mario Baccini, al Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, al CONI Lazio e al Presidente della FIM Giorgio Viscione. Un plauso per la collaborazione e il supporto assicurati durante la manifestazione va inoltre alla Capitaneria di Porto, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, all’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo O.D.V. e all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo O.D.V., insieme a tutti i partner che hanno reso possibile questo grande evento», ha dichiarato Fabio Bertolacci, delegato regionale Lazio della FIM che ha curato l’organizzazione della tappa conclusiva. ha dichiarato Fabio Bertolacci, delegato regionale Lazio della FIM che ha curato l’organizzazione della tappa conclusiva di Fiumicino.



Dal punto di vista agonistico, la posta in palio era altissima. Nella classe regina Runabout F1, il titolo di tappa è andato a Pierpaolo Terreo davanti a Davide Di Maio e Manuel Reggiani, mentre nella Runabout F2 il podio ha premiato Stefano Castronovo, Nicola Cabras e Michele Marras. Il successo nella Runabout F4 è stato conquistato da Francesco Bassenghi su Arianna Urlo e Marcantonio Oliveri, con Nicole Cadei che ha dominato la categoria femminile precedendo Aurora Filiberti e Rachele Rizzo. La Runabout F4 Novice ha visto imporsi Cristian Esposito, seguito da Francesco Delle Grottaglie e Daniele Ascione.

Nelle categorie Ski, Daniele Piscaglia ha trionfato nella F1 davanti ad Andrea Guidi e Gianfranco Oliveri, con quest’ultimo protagonista anche nella classe Veteran dove ha superato Ugo Guidi. Nella Ski F2 successo per Alessio Ascione su Gianfranco Oliveri e Stefano Antonelli, mentre Andrea Bergamo ha firmato una doppietta vincendo sia nella Ski Superjet che nella Ski F4, precedendo rispettivamente Lino Brusadin e Andrea Bensa nella prima categoria e Massimo Pietro Cannizzo nella seconda.

Grande spazio anche alle giovani leve, con Francesco Delle Grottaglie e Paolo Tarantini che hanno svettato nelle classi Spark, mentre Tommaso Lamusta e Massimo Pietro Cannizzo hanno primeggiato nelle rispettive fasce d’età della categoria Ski. Spettacolo puro nel Free-style PRO, dove Massimo Accumulo ha superato Roberto Mariani. Infine, le prove di Endurance hanno visto i successi di Arianna Urlo nell’F2, Davide Di Maio nell’F1, Ezio Lucchese nell’F1 Veteran e Fabio Guarda nell’F3.

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, presente alle premiazioni, ha tracciato un bilancio estremamente positivo, ribadendo l’orgoglio della città nell’ospitare finali di questo calibro. L'obiettivo dichiarato, per il prossimo futuro, è consolidare ulteriormente il binomio tra il brand Fiumicino e lo sport di alto livello, confermando la località laziale come centro nevralgico della motonautica italiana.