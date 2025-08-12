Motonautica Radiocomandata, il team tricolore in evidenza ai Mondiali Castelletto di Branduzzo

Velocità oltre i 100 chilometri orari, sorpassi millimetrici e adrenalina da gara vera. Non è modellismo, è motonautica in scala, e l’Italia ha appena scritto una pagina d’oro ai Mondiali di Motonautica Radiocomandata, andati in scena dal 3 al 9 agosto a Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Oltre 250 imbarcazioni provenienti da 17 Paesi hanno infiammato le acque lombarde con sfide di precisione e strategia, in cui scafi artigianali – frutto di mesi di lavoro – si sono contesi il titolo mondiale nelle categorie Offshore e Hydro.

Il tricolore è salito alto sul podio grazie a due campioni del mondo: Renzo Belletti, oro nella Hydro Stock 26, e Lorenzo Della Noce, primo nella Offshore 3.5. Al medagliere azzurro si aggiungono l’argento di Ivano Della Noce nella Offshore 27, l’argento di Francesco Ruvolo e il bronzo di Riccardo Ivancigh nella Offshore 35, oltre al bronzo di Gianluigi Dall’Oro nella Hydro Stock 26.

“Questo Mondiale è stato un grande successo, non solo per i risultati sportivi ma anche per la partecipazione e il livello tecnico espresso in acqua. Abbiamo visto il talento dei nostri atleti, l’impegno dei team e una straordinaria passione. Come Federazione, siamo orgogliosi di quanto fatto e continueremo a lavorare per dare sempre più visibilità e valore alla Motonautica Radiocomandata, una disciplina che merita di essere conosciuta e apprezzata dal grande pubblico.” – ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica.

Organizzato dall’ASD C&B Racing Team con il supporto della FIM e dell’iMBRA, il Mondiale ha beneficiato del contributo del Ministro per lo Sport Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per lo Sport. Per l’associazione sportiva guidata da Iris Pagani, che festeggia quest’anno il suo ventennale, è stato un banco di prova internazionale superato a pieni voti. La prossima tappa per gli appassionati è fissata per il 14 settembre a Massarosa (LU), dove andrà in scena la seconda prova del Campionato Italiano Endurance a motori a scoppio.