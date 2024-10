Motori e lusso insieme per 10 anni, partnership globale tra F1 e ​Lvmh. Domenicali: «Unione perfetta per crescere»

Lvmh a partire dal 2025 sarà Global Partner della Formula 1. L’accordo, di durata decennale, coinvolgerà diverse Maison del gruppo, tra cui Louis Vuitton, Moet Hennessy e Tag Heuer. Si tratta di una partnership senza precedenti che sarà lanciata all'inizio della prossima stagione e vedrà il gruppo del lusso entrare nel mondo dell’automobilismo sportivo attraverso edizioni limitate e contenuti ad hoc. “Ulteriori dettagli sulla partnership saranno annunciati all'inizio del 2025”, si legge in un comunicato. "La Formula 1 continua la sua crescita globale, attirando un pubblico nuovo e sempre più eterogeneo, la forza e l'ampiezza di Lvmh ne fanno il partner perfetto con cui collaborare per migliorare continuamente l'esperienza dei nostri fan il patrimonio del nostro incredibile sport", ha commentato Stefano Domenicali, Presidente e Ceo di Formula 1.

«Siamo solo all'inizio di questa partnership, ma le stagioni che ci attendono promettono di essere straordinarie» preannuncia Frédéric Arnault, ceo di Lvmh Watches, di cui fa parte TAG Heuer in trattativa per essere il nuovo cronometrista ufficiale della F1. «Negli ultimi anni, la Formula 1 è diventata davvero uno degli sport più desiderati al mondo. È una disciplina vibrante che richiama una serie di valori per noi molto importanti, come l'innovazione, lo spirito di squadra e la performance. Da molti anni, anche diverse nostre maison hanno scelto di investire nella Formula 1, sia per creare esperienze uniche che per momenti di celebrazione. Con le nostre Maison e l'esperienza del nostro gruppo, vogliamo far crescere ulteriormente questa dimensione esperienziale che la Formula 1 offre in tutto il mondo» conclude commentando l'accordo decennale da Global Partner.

«Lvmh e la Formula 1 sono due marchi globali che si spingono costantemente oltre i confini della creatività e dell'innovazione, valori fondamentali per Liberty Media. Siamo stati entusiasti di lavorare con una delle Maison Lvmh durante il Gran Premio di Las Vegas dello scorso anno e di ampliare ora il nostro rapporto con il gruppo, che è diventato un Global Partner» commenta Greg Maffei, presidente e ceo di Liberty Media, il colosso americano che controlla la F1. «Negli sport motoristici come nella moda, nell'orologeria o nei vini e liquori, ogni dettaglio conta sulla strada del successo. Sia nei nostri laboratori che sui circuiti di tutto il mondo, è questa incessante ricerca di rompere i confini che ispira la nostra visione, ed è questo il significato che vogliamo dare a questa grande e unica partnership» commenta il presidente e ceo di Lvmh Bernard Arnault. «La F1 continua la sua crescita globale, attirando un pubblico nuovo e sempre più eterogeneo, la forza e l'ampiezza di Lvmh lo rendono il partner perfetto» aggiunge Stefano Domenicali, presidente e ad di Formula 1.