Motori fra il fascino dell'antica Roma: Crugnola con la Hyundai parte in testa nel Rally della Capitale

Oggi e domani la sfida del cronometro nelle piesse intorno a Fiuggi per le varie classifiche, ma è ieri che il 9°Rally di Roma Capitale ha proposto uno spettacolo unico della nostra città, con la cerimonia di partenza a Castel Sant’Angelo seguita dalla sfilata delle vetture nelle vie del centro storico e poi la nuova e suggestiva Power Stage attorno alle Terme di Caracalla, tutto andato in onda su ACI Sport TV e RAI Sport, con le bellezze della Capitale a fare da sfondo al rally.

La prima firma è, giustamente! Quella dei campioni d’Italia Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Hyundai i20 R5 davanti a tutti gli iscritti dell’Europeo e dell’Italiano Rally con il crono di 1'53.3. Il varesino termina lo show capitolino con soli sei decimi di secondo di vantaggio su Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5. A sette decimi di secondo concludono la prova televisiva altre due Skoda Fabia Evo in gara per l’Europeo con il norvegese Andreas Mikkelsen su Skoda Fabia R5, e lo spagnolo Nil Solans. A nove decimi di secondo termina il russo Nikolay Gryazin, sulla VW Polo il più veloce della Qualifying Stage disputata in mattinata a Fumone.