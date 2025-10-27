Gruppo Korus: l’Italia del Motorsport unito in un ecosistema che parte dai Kart fino al vertice dell’automobilismo sportivo

LAINATE – È un giorno storico per il motorsport italiano: nasce ufficialmente il Gruppo Korus, un progetto ambizioso che unisce otto aziende d’eccellenza in un unico ecosistema integrato, capace di creare un cammino sportivo che parte dal kart fino ad arrivare alla massima espressione delle formule e del racing. Con questa iniziativa prende vita la prima piattaforma italiana dedicata al motorsport a 360°, una realtà che ambisce a rappresentare l’eccellenza tricolore nel panorama internazionale, fondata su radici solide e una visione innovativa.

Le fondamenta del Gruppo Korus affondano nel 2017, quando Tatuus Racing, ATM – Autotecnica Motori e Breda Racing hanno unito le proprie competenze per dare vita a un polo industriale specializzato nella progettazione e produzione di monoposto, motori e componenti per vetture da competizione. A queste si è aggiunta, nel 2024, YCOM, azienda di riferimento per l’ingegneria e la lavorazione di materiali compositi e, nel corso di quest’anno, sono state completate le acquisizioni delle quote di maggioranza di Birelart, Next Solution Technologies, IAME e Kart Republic. Otto nomi che, insieme, compongono un mosaico in grado di abbracciare ogni aspetto dell’automotive sportivo: dalla creazione di un kart fino alla gestione completa di un prototipo da endurance.

Il Gruppo Korus, le cui quote di maggioranza appartengono al veicolo “TEC Racing”, promosso da “The Equity Club”, si presenta come un unicum nel panorama mondiale. Le sue otto aziende formano un ecosistema capace di concepire, progettare e produrre internamente tutto ciò che serve per creare un veicolo da corsa, seguendone poi l’evoluzione in pista. Un sistema produttivo corale che coinvolge oltre 360 dipendenti, figure altamente specializzate che condividono competenze e passione per trasformare idee in performance reali.

L’immagine del coro, evocata dal nome stesso del gruppo, rappresenta perfettamente questa filosofia di lavoro: un insieme di voci e talenti che si armonizzano verso un unico obiettivo comune. Elemento distintivo del Gruppo Korus è l’identità italiana, autentico tratto genetico che accomuna tutte le aziende coinvolte. Una combinazione di tradizione e innovazione ed è proprio questa fusione di esperienze a rendere il gruppo un punto di riferimento globale, capace di sviluppare progetti che nascono nei propri headquarter italiani e che si affermano poi sui circuiti di tutto il mondo.

Tatuus, ATM, Breda Racing, YCOM, Next Solution Technologies, BirelArt, Kart Republic e IAME rappresentano le otto anime di un unico corpo. Ciascuna azienda porta in dote una competenza unica: dalle monoposto di Tatuus ai motori di ATM, dai telai e componenti di Breda alla precisione ingegneristica sui materiali compositi di YCOM, fino al cuore elettronico di Next Solution, ai kart di BirelArt e Kart Republic e ai propulsori di IAME, simbolo di una tradizione vincente nel karting mondiale.

«Stiamo vivendo un momento storico per le nostre aziende e per il motorsport italiano - ha dichiarato Giovanni Delfino, CEO del Gruppo Korus - Un percorso partito nel 2017 da Tatuus e ATM trova oggi un momento di grande crescita e affermazione grazie all’ingresso nel Gruppo di realtà che non solo incarnano alla perfezione lo spirito con cui questa holding ha preso vita, ma che rappresentano consolidate e affermate realtà nel mondo del racing e del karting. Ed è proprio grazie ai grandi investimenti in quest’ultimo settore che oggi prende vita l’unica realtà al mondo in grado di creare un ponte tra karting e racing a ruote scoperte e coperte. Una connessione forte e rivoluzionaria, che poggia sulla solidità garantita dai tanti talenti che operano all’interno delle aziende di Gruppo, dai numerosi progetti comuni e da un percorso di integrazione, sviluppo ed engineering che sta già dando vita ad un ecosistema capace di fare motorsport a 360°».

Anche per Roberto Ferraresi, CEO di The Equity Club, la nascita del Gruppo Korus rappresenta il coronamento di una visione strategica: «Quando TEC Racing ha rilevato le quote di maggioranza del Gruppo nel Maggio 2023, lo ha fatto con un preciso obiettivo. Una visione fatta della consapevolezza di come il mondo del motorsport stesse attraversando un momento di grande espansione e di come l’unione di realtà di nicchia e al tempo stesso d’elite del panorama italiano potesse dare vita a un gruppo leader a livello mondiale. Grazie all’impegno di una struttura sempre più ricca di competenze e alla fiducia reciproca riposta nel progetto dai tanti manager e imprenditori che nel corso degli anni hanno scelto di entrare a far parte del Gruppo Korus, questa visione diventa oggi una realtà ben strutturata, che si pone l’obiettivo di proseguire su un percorso fatto di crescita, ambizione e amore per il motorsport».

Un pensiero condiviso anche dal Presidente Gianfranco De Bellis, che ha sottolineato la natura sinergica del progetto: «Il motorsport è da sempre sinonimo di progetti che prendono vita grazie ad uno sforzo corale. In Korus si unisce la vera essenza degli sport motoristici, identificata attraverso la capacità di dare vita a progetti completi tramite profonde capacità di engineering e innovazione, ma anche alla capacità unica di seguire i piloti durante tutti gli step fondamentali della loro crescita. Ogni azienda che compone il gruppo è orientata all’eccellenza tramite un profondo lavoro di squadra: una realtà in cui passione, competenza e l’attenzione ad ogni più piccolo dettaglio guidano ogni decisione».

Dietro la visione strategica di Korus c’è un management trasversale che coordina funzioni chiave come ingegneria, finanza, business development e comunicazione, favorendo sinergie operative e crescita condivisa. Ogni azienda mantiene la propria identità e specializzazione, contribuendo al tempo stesso alla costruzione di un sistema integrato che fa della collaborazione la sua forza motrice.

La missione di Korus è riassunta in una frase: “Dove la passione diventa performance”. Il racing è l’anima del gruppo, che si propone come punto di riferimento nel motorsport, offrendo soluzioni complete con competenza, innovazione e cura per i dettagli. La vision guarda invece al futuro: “Plasmare il futuro del Motorsport”, con l’obiettivo di essere leader globale nonché la scelta esclusiva per chi cerca eccellenza e innovazione.

I valori fondanti sono quelli che da sempre definiscono le grandi imprese sportive: passione, spirito di squadra ed eccellenza. Il Gruppo Korus nasce, così, come una nuova galassia del motorsport. Un insieme di aziende altamente specializzate che hanno l’obiettivo di costruire all’unisono il futuro delle competizioni.