National Match Rally: Italia e Francia lanciano una sfida storica. Al Rally di Roma nuovo format con il primo confronto tra squadre nazionali

Debutta in occasione del Rally di Roma Capitale il National Match Race che si augura possa trasferire in un panorama già molto competitivo il fascino dei match race che si svolgono in parecchie discipline. Ideata dalla FFSA e sviluppata in stretta collaborazione con l’Automobile Club d’Italia e con gli organizzatori del Rally di Roma Capitale, l’iniziativa trae ispirazione dalla tradizione degli sport internazionali a squadre. Oltre al confronto sportivo, il progetto punta a rafforzare l’identità delle rappresentative nazionali nel rally e a offrire sia ai piloti più esperti sia alla nuova generazione di concorrenti un’opportunità unica per competere per il proprio Paese su un palcoscenico internazionale.



Questa prima edizione del National Match Rally – Italy vs France è stata concepita come ì iniziativa pilota, ponendo le basi per futuri confronti internazionali tra le principali nazioni del rally mondiale. Attraverso la creazione di un vero format per squadre nazionali, ACI e FFSA intendono aprire un nuovo capitolo nella competizione rallistica internazionale e offrire ai giovani talenti un ulteriore percorso di crescita all’interno della disciplina. Dopo la presentazione ufficiale delle due squadre, i rappresentanti di entrambe le federazioni hanno ribadito l’ambizione di rendere questo format innovativo un appuntamento stabile nel calendario internazionale rally, con il potenziale per diventare negli anni a venire un modello anche per altre grandi nazioni del motorsport.

Il National Match Rally si articola su due categorie: Rally2 e Rally4. Ciascuna nazione ha nominato un massimo di quattro equipaggi Rally2 e due equipaggi Rally4. In Rally2, almeno il 50% dei piloti selezionati deve avere meno di 29 anni. I tre migliori equipaggi Rally2 classificati di ciascuna nazione assegneranno punti per la classifica del National Match Rally. In Rally4, almeno il 50% dei piloti selezionati deve avere meno di 25 anni. Entrambi gli equipaggi Rally4 nominati da ciascuna nazione assegneranno punti per la classifica del National Match Rally. Il risultato finale del National Match Rally sarà determinato sommando i punti ottenuti dagli equipaggi Rally2 e Rally4 eleggibili di ciascuna nazione. Per la classifica Rally2 saranno presi in considerazione soltanto i tre migliori risultati di ciascuna squadra nazionale. Per la classifica Rally4, invece, entrambi gli equipaggi nominati da ciascun Paese contribuiranno al punteggio finale. La somma dei punteggi ottenuti in Rally2 e Rally4 determinerà la nazione vincitrice. Al termine del Rally di Roma Capitale, il Paese con il punteggio più alto sarà dichiarato vincitore della prima edizione del National Match Rally – Italy vs France.

Ecco le formazioni

Team Italy

Rally2

Giandomenico Basso / Lorenzo Granai

Andrea Crugnola / Luca Beltrame

Roberto Daprà / Luca Guglielmetti

Andrea Mabellini / Virginia Lenzi

Rally4

Gabriel Di Pietro / Andrea Dresti

Davide Pesavento / Alessio Angeli

Team France FFSA

Rally2

Pablo Sarrazin / Yannick Roche

Arthur Pélamourgues / Bastien Pouget

Eliott Delecour / Fabrice Gordon

Tristan Charpentier / Florian Barral

Rally4

Arthur Roché / Quentin Proust

Alexandre Villiod / Loris Pascaud

La squadra vincitrice sarà celebrata sulla pedana d’arrivo domenica 5 luglio, davanti alla Basilica di San Pietro, dove il miglior pilota classificato della nazione vittoriosa ritirerà il trofeo a nOME proprio Paese.