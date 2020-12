Nel 1° turno libero di Yas Marina, miglior tempo per Verstappen. Re Hamilton è tornato in pista

Lewis Hamilton è tornato. Il Re della F1 ha ripreso in mano la sua W11 ceduta a George Russell con successo domenica scorsa in Bahrain. Vinto il Covid-19, certamente non al meglio della forma dopo una settimana difficile per lui, risultato negativo a due tamponi, Hamilton ha ripreso familiarità con la sua Mercedes e la velocità ottenendo alla fine del primo turno libero del GP di Abu Dhabi il quinto tempo. L'inglese ha rimediato 1"366 dal leader Max Verstappen con la Red Bull-Honda, piuttosto in "palla": 1'37"378 il suo tempo, ma di pochissimo inferiore al crono di Valtteri Bottas, 1'37"412, a 34 millesimi dall'olandese. Il finlandese ha girato per lo più con gomme hard. Notevole la prova di Esteban Ocon, terzo con la Renault in 1'38"515. Il francese galvanizzato dal secondo posto di domenica scorsa ha viaggiato forte, non il suo compagno Daniel Ricciardo, subito fermo per problemi alla pressione della benzina. Alexander Albon è quarto con la seconda Red Bull, ma ha rimediato 1"169 da Verstappen ed è anche finito in testacoda. In sesta posizione il vincitore del GP di Sakhir, Sergio Perez con la Racing Point-Mercedes. Il messicano precede di un decimo il compagno di box Lance Stroll, settimo.

A seguire, la coppia dei piloti Alpha Tauri-Honda con Daniil Kvyat nuovamente davanti a Pierre Gasly mentre chiude la top 10 un sorprendente Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo-Ferrari. La squadra svizzera ha portato in pista Robert Kubica che si è esibito sulla C39 di Antonio Giovinazzi risultando buon quindicesimo. McLaren-Renault in... aspettativa con Carlos Sainz undicesimo e Lando Norris tredicesimo. La Ferrari ha cominciato male con Charles Leclerc dodicesimo e Sebastian Vettel quattordicesimo. George Russell, l'eroe di Sakhir, è tornato sulla Williams-Mercedes ed è sedicesimo. Sulla Haas-Ferrari di Kevin Magnussen ha girato in questa sessione Mick Schumacher, neo campione di F2 e pilota ufficiale del team americano nel 2021. Il tedesco ha facilmente regolato Pietro Fittipaldi, confermato in Haas per questo appuntamento dopo il forfait di Romain Grosjean.

Venerdì 11 dicembre 2020, libere 1

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'37"378 - 26 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'37"412 - 32

3 - Esteban Ocon (Renault) - 1'38"515 - 34

4 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'38"547 - 25

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'38"744 - 24

6 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'38"831 - 25

7 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'38"956 - 25

8 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'39"150 - 27

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'39"160 - 30

10 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'39"199 - 22

11 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'39"330 - 27

12 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'39"344 - 25

13 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'39"352 - 28

14 - Sebastian Vettel ( Ferrari) - 1'39"670 - 19

15 - Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'39"905 - 19

16 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'40"446 - 24

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'41"063 - 27

18 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'41"235 - 23

19 - Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) - 1'44"069 - 24

20 - Daniel Ricciardo (Renault) - no time - 3