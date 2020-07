Nel 3° turno libero Bottas lancia la sfida Hamilton mentre Leclerc si avvicina alle Mercedes

E' una vera battaglia quella tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, leader del mondiale. Il finlandese, nel terzo turno libero, come sempre un antipasto della qualifica, ha siglato il miglior tempo in 1'15"437 battendo il compagno di squadra di 42 millesimi. Hamilton non riesce a essere incisivo come vorrebbe nel terzo settore, ma attenzione a dare per sconfitto il sei volte campione del mondo... Notevole la prestazione della Racing Point-Mercedes, con Sergio Perez terzo in 1'15"598. Una buona reazione del messicano, che non sembra essere turbato dalle voci di un suo possibile allontanamento dalla squadra a fine anno per favorire l'arrivo di Sebastian Vettel. Sensazioni finalmente positive per la Ferrari: Charles Leclerc ha compiuto un ottimo giro concludendo in quarta posizione a 344 millesimi da Bottas. Quinto, Lance Stroll con la seconda Racing Point-Mercedes, a quattro decimi dal compagno Perez.

Max Verstappen non ha sfruttato al meglio le soft commettendo più di una sbavatura e con la sua Red Bull-Honda è sesto in 1'16"084. Settima la McLaren-Renault guidata da Lando Norris, poi Vettel, che ha rimediato sei decimi da Leclerc. In top 10 un veloce Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda e Daniel Ricciardo con una Renault che ancora non convince, tanto che Esteban Ocon è tredicesimo. In difficoltà anche Alexander Albon, appena dodicesimo con la Red Bull-Honda e subito dietro a Carlos Sainz con l'altra McLaren-Renault. Molto bene George Russell con la Williams-Mercedes, quattordicesimo. Già lo scorso anno, con una FW42 certamente meno competitiva della attuale FW43, l'inglese aveva ottenuto eccellenti risultati su questo tracciato. Il suo compagno Nicholas Latifi (testacoda per lui) è ultimo. Dietro a Russell, le due Haas-Ferrari, dove sembra esserci maretta tra Romain Grosjean e il team principal Gunther Steiner. Non bene Daniil Kvyat con la seconda Alpha Tauri-Honda e le due Alfa Romeo-Ferrari, ancorate nelle ultime posizioni.

Sabato 18 luglio 2020, libere 3

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'15"437 - 18 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'15"479 - 20

3 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'15"598 - 16

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'15"781 - 19

5 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'16"033 - 15

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'16"084 - 18

7 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'16"193 - 18

8 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'16"351 - 18

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'16"453 - 20

10 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'16"508 - 14

11 - Carlos Sainz (Renault) - 1'16"545 - 21

12 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'16"582 - 19

13 - Esteban Ocon (Renault) - 1'16"706 - 20

14 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'16"847 - 23

15 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'16"866 - 15

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'17"086 - 14

17 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'17"292 - 15

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'17"496 - 20

19 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'17"527 - 25

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'17"650 - 17