Nel 3° turno libero di Austin comanda ancora Perez, Sainz brillante secondo con la Ferrari

Nel terzo turno libero i due grandi rivali nella rincorsa al titolo iridato, Max Verstappen e Lewis Hamilton, non hanno ingaggiato un duello all'arma bianca come accaduto nella seconda sessione, ma si sono marcati stretti. Entrambi avevano segnato il miglior tempo, prima l'olandese, poi l'inglese, ma tutti e due hanno ecceduto alla curva 9 e il tempo gli è stato tolto. E così, davanti a tutti si è ritrovato come ieri Sergio Perez con la Red Bull-Honda. Il messicano ha ottenuto il crono di 1'34"701 (Hamilton si era spinto fino a 1'34"7) e raramente quest'anno lo abbiamo visto così convincente nel corso delle prove libere.

Buone notizie per la Ferrari, con Carlos Sainz velocissimo e pulito nella guida tanto da realizzare il secondo tempo in 1'34"805. Cancellato invece, il tempo di Charles Leclerc, apparso piuttosto nervoso nella guida e nono alla bandiera a scacchi.. Verstappen incassa la terza posizione in 1'34"912 mentre Hamilton è sesto con 1'35"219. Quarto è Lando Norris con la McLaren-Mercedes il quale ha preceduto Valtteri Bottas, autore di un testacoda come George Russell. L'inglese della Williams, con Sebastian Vettel di Aston Martin e, notizia di oggi, Fernando Alonso con l'Alpine-Renault, scatteranno dal fondo griglia per avere sostituito le power unit. Bottas invece, pagherà cinque posizioni di penalità sempre per parti motore cambiate.

Sabato 23 ottobre 2021, libere 3

1 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'34"701

2 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'34"805

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'34"912

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'34"945

5 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'34"988

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'35"219

7 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'35"345

8 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'35"398

9 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'35"688

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'35"711

11 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'35"851

12 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'36"023

13 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'36"062

14 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'36"118

15 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'36"252

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'36"392

17 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'36"490

18 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'36"572

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'36"671

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 2'03"456