Neuville (Hyundai) allunga nel Rally di Catalogna davanti a Evans e Ogier. Ma la lotta per il titolo è fra le due Toyota

SALOU – Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé) ha incrementato il proprio vantaggio su Elfyn Evans (Toyota Yaris) nel Rally di Catalogna. Le posizioni si sono cristallizzate e la sfida tra i compagni di squadra della scuderia giapponese per il titolo piloti è ancora aperta perché Sébastien Ogier è sempre terzo. A meno di colpi di scena nella giornata di domenica (4 cronometrate per un totale di quasi 51 chilometri), il verdetto individuale è rinviato all'ultima prova, che come nel 2020 di disputa in Italia, a Monza.

Il belga della Hyundai ha vinto 6 dei 7 stage di sabato guadagnando complessivamente più di 15'' sul britannico che venerdì sera era staccato di appena 7 decimi e partirà domenica con 16,4 secondi da recuperare. Il francese Ogier ha continuato ad “amministrare” e viaggia a 38,7'' da Neuville e a più di 20'' da Evans tanto che questa mattina dovrà anche guardarsi le spalle, perché Dani Sordo con la seconda i20 coupé lo tallona a 12 decimi.

Kalle Rovanperä è quinto a 1:12.3 dalla vetta con la terza Toyota Yaris. Gus Greensmith è tornato ad essere il migliore dei piloti della M-Sport guidando la propria Ford Fiesta fino alla sesta posizione approfittando anche dei problemi del compagno di squadra Adrien Fourmaux all'undicesima cronometrata, al termine della quale è scivolato indietro nella classifica provvisoria. Il transalpino è ventesimo a oltre 12 minuti e mezzo da Neuville.

Seppur a oltre 3:45 dalla testa, Greensmith ha scavalcato proprio nell'ultima frazione di sabato lo svedese della 2C Competition in gara con la Hyundai i20 coupè Oliver Solberg: lo scandinavo gli rende appena 7 decimi. Il catalano Nil Solans, l'ultimo dei piloti del Wrc della Top 10, è ottavo. Il primo del Wrc2, Eric Camilli con la Citroen C3, è nono a quasi 8 minuti.