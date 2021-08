Neuville con la Hyundai ancora in testa al Rally del Belgio. Ogier con la Toyota è quinto

YPRES – Il lungo digiuno di vittorie nel World Rally Championship della Hyundai (dal febbraio di quest'anno) e di Thierry Neuville (dal gennaio del 2020) sembra destinato a finire in Belgio, dove si è conclusa anche la seconda delle tre giornate dell'ottava prova del calendario iridato. Neuville, attuale terzo della generale individuale, comanda sempre la corsa con 7 stage vinti su 15 disputati (l'ultimo di venerdì era stato cancellato dagli organizzatori per ragioni di sicurezza).

Il belga precede sempre il compagno di squadra Craig Breen, secondo a 10,1''. In terza posizione non c'è più la i20 coupé di Ott Tänak, perché l'estone ha dovuto fare i conti con l'ennesima foratura di questa stagione. L'ex campione del mondo ha perso oltre tre minuti nel primo stage di giornata ed occupa adesso la sesta piazza a quasi quattro primi da Neuville.

Il podio virtuale è completato da Elfyn Evans, il gallese che corre con la Toyota Yaris e che è secondo della generale. Il britannico è a mezzo minuto da Tänak e a quaranta secondi dal belga. Nella sfida interna alla scuderia nipponica, il giovane Kalle Rovanperä è impegnato nella difesa del quarto posto, che il fuoriclasse francese Sébastien Ogier si era preso nella penultima frazione di giornata e che ha poi ceduto in quella conclusiva. Fra i due c'è un solo secondo.

Gli altri due piloti “superstiti” del Wrc sono fuori dalla Top 10: sia Gus Greensmith (Ford Fiesta) sia Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 coupé) viaggiano nelle ultime posizioni. Il britannico aveva avuto problemi già venerdì, il francese è uscito di strada sabato. Il giapponese Katsuta Takamoto (Toyota Yaris) è al suo secondo ritiro consecutivo: in Belgio ha avuto un incidente con il suo nuovo navigatore Keaton Williams. Adrien Fourmaux (Ford Fiesta) era già stato costretto a gettare la spugna venerdì. Domenica si corrono gli ultimi 4 stage con gli ultimi 11,21 km del secondo passaggio sulla Francorchamps validi come power stage. In caso di vittoria, Neuville potrebbe almeno evitare che Ogier chiuda in largo anticipo la pratica con l'ottavo titolo mondiale.