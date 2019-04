Neuville (Hyundai i20) in testa al Tour de Corse a 52 km dalla fine

BASTIA – Doveva essere la gara di Sébastien Ogier, era diventata quella di Ott Tänak e potrebbe concludersi come quella di Thierry Neuville. Che è balzato in testa alla classifica provvisoria del Tour de Corse, valida come quarta prova del Fia World Rally Championship. Il belga della Hyundai, al volante della i20 coupé, si è aggiudicato gli ultimi due stage di sabato ed ha superato Elfyn Evans (Ford Fiesta), che ora è secondo a 4,5''.

Il britannico era stato costretto a cedere la testa della corsa all'estone della Toyota, che al volante della Yaris si era issato al comando della gara francese dopo il primo passaggio sulla Castigniccia, lo stage più lungo del Tour de Corse. Tänak ha bucato nella SS11 accumulando oltre 2 minuti di ritardo finendo con l'allungare la lista dei piloti che non possono più vincere il rally isolano e restituendo la leadership ad Evans prima dell'ultimo stage.

Il solito paziente Ogier (Citroen C3) è risalito dall'ottava alla terza piazza, anche se la seconda è distante 40 secondi. Il campione del mondo in carica ha guadagnato il podio virtuale nella SS12 ai danni di Dani Sordo, che non è riuscito a difendere il suo terzo posto con la Hyundai i20 coupé: «Niente che non andasse – ha ammesso con grande sportività – Gli altri piloti sono stati semplicemente più veloci nel secondo passaggio. E Ogier è andato veramente forte». Lo spagnolo è a soli 5 secondi dal francese. L'eventuale podio sarebbe un gran risultato per lui, ma anche un grande favore a Neuville (che deve amministrare un margine esiguo negli ultimi 52 chilometri) oltre che alla scuderia.

In quinta posizione c'è il secondo dei piloti della Ford M-Sport, Teemu Suninen, il quale dovrebbe recuperare oltre una quarantina di secondi a Sordo. La lotta per la sesta posizione è invece ancora apertissima perché Tänak, che era precipitato dalla prima alla settima piazza, ha già scavalcato Esapekka Lappi (Citroen C3), che però gli rende poco meno di 5 secondi. Sébastien Loeb (Hyundai i20 coupé) è ottavo a 3:21 mentre Kris Meeke è nono a quasi 3:56 e Jari Matti Latvala è decimo a 6:35. Da segnalare l'incidente ad Eric Camilli (Wrc2), la cui VW Polo GTI R5 è andata a fuoco nell'ultima cronometrata di sabato. Domenica si corrono gli ultimi due stage, il secondo dei quali mette in palio anche i punti del power stage.