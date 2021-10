Neuville (Hyundai) vince il Rally di Catalogna. Evans (Toyota) riduce lo svantaggio da Ogier. Il titolo si assegna a Monza

SALOU – Il mondiale di rally è ancora aperto grazie alle Hyundai i20 coupé di Thierry Neuville e Dani Sordo. Il belga ha vinto il Rally di Catalogna per la seconda volta consecutiva precedendo Elfyn Evans con la Toyota Yaris, il solo che può ancora contendere il titolo iridato a Sébastien Ogier (Toyota Yaris). Lo spagnolo ha conquistato il terzo posto sfilando punti preziosi al transalpino e contribuendo a rendere ancora più avvincente il finale di stagione.

Evans, secondo a 24,1'', ha ridotto il suo ritardo dal campione del mondo in carica di 7 lunghezze, da 24 a 17 punti. Vincere il titolo continua a essere difficile, ma proprio quello che era accaduto nel 2020 a Monza, dove il Wrc si chiude anche quest'anno, dovrebbe far sperare il britannico. Un anno fa si era presentato in Italia in testa alla classifica, ma condizioni atmosferiche e sfortuna gli erano costate la gara (29° posizione) relegandolo sulla piazza d'onore assoluta.

Per Neuville si tratta del quindicesimo successo in carriera, il secondo di questo impegnativo campionato non troppo ricco di soddisfazioni. Dani Sordo, che si è assicurato anche i 5 punti del Power Stage, ha coronato domenica l'inseguimento a Ogier, al quale ha rosicchiato diverso tempo finendo per precederlo di 7 secondi. Il francese ha preferito limitare i rischi anche nell'ultima cronometrata, grazie alla quale ha comunque guadagnato due punti (Evans ne ha presi 3).

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) ha chiuso quinto a oltre un minuto e mezzo, mentre Gus Greensmith ha archiviato la gara spagnola in sesta posizione a 4:17.3 con la Ford Fiesta della M-Sport. Alle sue spalle i piloti della Hyundai 2C Competition Oliver Solberg, settimo, e il catalano Nils Solans, ottavo. Eric Camilli è risultato il primo del Wrc2 con la Citroen C3 a quasi 9 minuti e 50 secondi da Neuville, al quale serve praticamente un miracolo per assicurarsi almeno il titolo di vice campione del mondo perché Evans lo precede di 28 punti. Ma tra un mese in Lombardi i fari saranno puntati quasi esclusivamente sulla volata tra i piloti Toyota.