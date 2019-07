New York a Frijns (Virgin), il mondiale a Vergne (DS Techeetah) per la seconda volta di fila

NEW YORK – La doppietta di Robin Frijns (Envision Virgin), che ha bissato a New York il successo nell'ePrix di Parigi, ha fruttato a Jean Eric Vergne (DS Techeetah) il secondo titolo mondiale consecutivo nella Formula E. È la prima volta in cinque stagioni che un pilota riesce a riconfermarsi. A Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler), che alla vigilia era il rivale più accreditato, ma che è poi scivolato al terzo posto assoluto, resta la soddisfazione di essere il solo asso del volante a non essere mai uscito dal podio iridato: una volta primo, due volte secondo e due volte terzo.





Il “miracolo” della rimonta è riuscito in questa stagione Sébastien Buemi (Nissan e.Dams), che nelle due prove della Grande Mela ha incamerato 45 dei 59 punti in palio, issandosi fino alla secondo posizione assoluta. Dopo il successo di sabato, lo svizzero si è piazzato terzo domenica alle spalle di Frijns e di Alexander Sims (Bmw i Andretti), che aveva conquistato la sua prima e storica pole.



L'olandese della Virgin era stato bravo nelle qualifiche e nella Super Pole, archiviata con il secondo tempo ad appena 95 millesimi dal britannico. Dopo la partenza era scivolato al terzo posto, ma con un paio di grandi manovre ha guadagnato la testa della corsa verso metà gara e nessuno è più riuscito nemmeno ad avvicinarlo. Vergne si è quasi “limitato” a controllare di Grassi, che non è mai andato oltre la settima posizione, compromettendo il piazzamento con una manovra azzardata nei confronti di Mitch Evans (Panasonic Jaguar) a poche curve dal traguardo. Dalla settima e sesta posizione, i due sono precipitati fino alla 18° e 17° piazza.



La Ds Techeetah ha festeggiato a New York anche il successo nel campionato a squadre, peraltro mai in discussione nel corso dell'ePrix nonostante André Lotterer sia uscito di scena quasi subito. Grazie ai punti rimediati da Daniel Abt, che ha incamerato di nuovo anche quello per il giro veloce, la Audi Sport ha rosicchiato altri 5 punti alla scuderia franco cinese, che ha archiviato la stagione con 19 lunghezze di margine sui campioni uscenti: 222 contro 203. Al terzo posto si è insediata la Envision Virgin con 191, che ha preceduto la Nissan e.Dams di un soffio (190).



La sesta stagione, nella quale esordiranno ufficialmente anche la Mercedes e la Porsche, comincerà in novembre. Sono attese diverse novità e viene dato per molto probabile l'arrivo alla Ds Techeetah di Romain Grosjean dalla Formula 1 per sostituire Lotterer (che dovrebbe rientrare in Porsche) e di nuovo possibile il debutto di Fernando Alonso, che aveva recentemente escluso il suo approdo nel circuito elettrico.