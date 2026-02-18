Nigel Mansell ha messo all'asta i suoi cimeli per beneficenza. L'ex campione F1: «I tifosi custodiranno la collezione per il futuro»

L'ex campione del mondo di Formula 1 Nigel Mansell ha raccolto oltre 82.000 sterline (più di 94mila euro) per beneficenza, mettendo all'asta una vita di cimeli sportivi. Mansell, 72 anni, ha spiegato di aver deciso di cedere la collezione dopo la pandemia di Covid: l'emergenza aveva portato alla chiusura della sua concessionaria e del museo automobilistico a St Helier, sull'isola di Jersey, rendendo necessaria una nuova collocazione per gli oggetti. Nello stesso periodo - ha raccontato l'ex pilota della Ferrari al quotidiano 'Daily Telegraph' - la moglie Roseanne ha avuto complicazioni di salute che la famiglia ha collegato a un richiamo vaccinale anti-Covid.

La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico importante. Mansell ha definito «criminale» l'obbligo vaccinale nel Regno Unito, sostenendo che molte persone abbiano avuto problemi dopo la somministrazione. Quell'esperienza personale ha spinto l'ex pilota a riconsiderare le proprie priorità, decidendo che fossero i tifosi «a custodire la collezione per il futuro». Tra i pezzi venduti, una replica autografa del casco della stagione del titolo 1992 e un casco Ferrari donatogli da Lewis Hamilton. All'asta, organizzata da BUDDS, sono stati aggiudicati 241 lotti raccolti in 61 anni di carriera. Il ricavato verrà devoluto a Youth UK, ente che sostiene attività e formazione per i giovani e di cui Mansell è presidente da 27 anni. La replica del casco del 1992, regalata nel 2022 a Sebastian Vettel durante il Gran Premio di Gran Bretagna, è stata aggiudicata per circa 5mila euro. Tra gli altri lotti, guanti firmati di Michael Schumacher e una replica del casco di Ayrton Senna autografata anche da Alain Prost.