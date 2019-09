Nissan conferma Buemi e Rowland per essere protagonista nella Stagione 6

YOKOHAMA – La scuderia Nissan e.Dams ha confermato Sébastien Buemi e Oliver Rowland anche per la prossima stagione in Formula E, la sesta e più “affollata” e lunga di sempre. Subentrata alla Renault (che si è concentrata sulla Formula 1) nell'ambito delle scelte interne all'Alleanza, la Nissan ha faticato ad ingranare, ma ha chiuso in crescendo il campionato.

A New York, con Buemi, si è regalata il primo successo, mentre con Rowland (il primo dei debuttanti, decimo) si era concessa il primo podio, a Sanya, in Cina. Al team è sfuggito il podio a squadre per un solo punto: si è classificato quarto a quota 190 alle spalle della Envision Racing. Il francese ha chiuso al secondo posto nella classifica individuale, il britannico al decimo. Insieme hanno raccolto tre secondi e due terzi posti oltre a sei pole in 13 gare, in ciascuna delle quali almeno una delle vetture aveva ottenuto l'accesso alla superpole. Un bilancio più che lusinghiero, che non evita alla Nissan e.Dams di dover rivedere la propria soluzione a due motori dopo le modifiche al regolamento imposte dalla Fia.

«Nella quinta stagione abbiano trovato un buon passo e spero che ripartiremo da lì», ha dichiarato Buemi. «Avere ancora Oliver al mio fianco sarà grandioso – ha aggiunto - La continuità è importante: avere già un anno di lavoro insieme alle spalle giocherà a nostro favore. Oliver è stato fortissimo lo scorso anno e voglio batterlo, ma dobbiamo essere veloci entrambi per far avanzare il team».

«La prima stagione con Seb è stata incredibile – ha commentato Rowland - Ho imparato tanto da lui. Sono certo che il nostro stimolarci a vicenda sia positivo anche per la squadra». « Sono soddisfatto della prima stagione, ma adesso è il momento di prepararsi ancora meglio per la seconda e ripresentarmi alla linea di partenza ancora più forte. Voglio essere ancora più competitivo e iniziare a vincere», ha concluso. La sesta stagione comincia in Arabia Saudita con il doppio EPrix di Riad il 22 e 23 novembre.