Nissan debutta nella stagione senza cambio macchina. Partecipazione sarà vetrina veicoli green

ROMA – Il 15 dicembre 2018 sarà una data storica per Nissan: sarà il sabato del debutto del costruttore giapponese nella Formula E, il campionato riservato alle monoposto a zero emissioni. La casa di Yokohama subentrerà al team Renault e.Dams, protagonista assoluto delle prime tre stagioni (in quella attuale la partecipazione è meno incisiva) con tre titoli costruttori ed un mondiale piloti.

Nissan, che ha attualmente in gamma l'auto elettrica più venduta al mondo, la Leaf, non poteva mancare in questa competizione. Sébastien Buemi, lo svizzero che aveva vinto il mondiale di Formula E nella seconda stagione, sarà uno dei due piloti del team. Il calendario del prossimo campionato, il primo senza cambio macchina grazie all'adozione della più potente e sofisticata Gen 2, prevede 13 gare in 12 città. Si parte in Arabia Saudita e si finisce a New York. A partire da dicembre, la nuova potenza di 306 CV( 225 kW) potrà venire sfruttata completamente in gara, seppur solo in alcuni tratti. L'inedita fascia a Led inserita nell'Halo dei piloti indicherà la modalità dei guida di piloti. Nella quinta stagione le gare avranno una durata di 45 minuti più un giro: finora il numero delle tornate era prestabilito.

Anche grazie alla vetrina della Formula E, Nissan ha come obiettivo la commercializzazione di un milione di veicoli elettrificati l'anno entro il 2022. Lo scorso autunno, in occasione del Motor Show di Tokyo, il costruttore aveva annunciato la propria partecipazione al campionato, esibendo appena qualche mese più tardi, in marzo a Ginevra, la livrea delle proprie monoposto.

«Questo incredibile calendario garantisce una visibilità a tutti i mercati in cui veicoli elettrici si prestano alla guida urbana», ha osservato Michael Carcamo, direttore della divisione Motorsport di Nissan. «È proprio questo che ci entusiasma della Formula E – ha aggiunto - Poter correre sulle stesse strade che i fan potrebbero percorrere ogni giorno a bordo di Nissan Leaf».