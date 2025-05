Nissan e l'illustratore Yoshida trasformano la FE in un videogioco, il Nismo Racer Electric Tokyo

YOKOHAMA – Protagonisti sul circuito e anche nel videogioco, più Oliver Rowland, almeno nel primo caso, che Norman Nato, i due piloti della scuderia Nissan di Formula E disposti a «registrare i loro risultati migliori prima dell'E-Prix, con i tifosi che potranno mettersi alla prova contro i professionisti e pubblicare i propri punteggi in classifica». In occasione del doppio appuntamento di Tokyo del mondiale elettrico (sabato 17 e domenica 18 maggio), in testa al quale c'è proprio Rowland, la scuderia che ha lanciato il proprio primo videogame.

Si tratta del Nismo Electric Racer Tokyo, un gioco arcade di ispirazione retrò creato in collaborazione con l'illustratore nipponico Kentaro Yoshida, la cui attività è caratterizzata da “linee audaci e i personaggi eccentrici”. Per Yoshida si tratta della prima incursione nel mondo del gaming. Lo stesso disegnatore ha anche espressamente rivisitato la livrea delle monoposto da competizione in gara nel fine settimana. Un anno fa, in occasione della prima apparizione della Formula E in Giappone, la verniciatura dei bolidi a zero emissioni era stata modificata per celebrare la fioritura dei ciliegi, un omaggio alla nazione.

Il videogioco è stato sviluppato in uno stile visivo a 8 bit che ricorda quelli classici arcade degli anni '90. I contendenti assumono il controllo di una stilizzata monoposto Nissan di Formula E attraverso un paesaggio urbano di Tokyo con il Monte Fuji e gli alberi di ciliegio in fiore. Nonostante sia stata realizzata una specifica “stazione”, i giocatori possono sfidarsi anche attraverso il proprio terminale fisso o dispositivo mobile. La velocità massima teoricamente raggiungibile è quella dei 322 km/h, ossia la stessa dei bolidi veri, che vantano uno spunto da 0 a 100 all'ora di 1,86 secondi.

Il gioco è disponibile su www.NismoElectricRacer.com: «Con "Nismo Electric Racer Tokyo" abbiamo creato qualcosa che cattura l'energia che portiamo in pista celebrando al tempo stesso la leggendaria cultura del gioco giapponese», ha commentato Tommaso Volpe, il manager calabrese che è amministratore delegato e team principal del Nissan Formula E Team, che compare anche nel videogioco per fornire suggerimenti al pilota. «Siamo entusiasti di tornare al nostro ePrix di casa, a Tokyo. Questa gara non è solo un momento importante per noi, come squadra, ma anche un'opportunità per celebrare la nostra eredità giapponese. Finora abbiamo avuto una buona stagione e siamo pronti a dare il massimo a Tokyo per offrire emozioni sia dentro sia fuori la pista».