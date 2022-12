Nissan, il nuovo inizio in FE con la monoposto Gen3. Nato e Fenestraz pronti per la stagione del riscatto

MADRID – Il nuovo inizio della Nissan in Formula E si ritrova anche nel motivo che richiama la fioritura dei ciliegi che decora la monoposto Gen3 con la quale la casa del Sol Levante si presenta al via nella nona stagione. La fioritura dei ciliegi è uno dei simboli del Giappone: è bene augurante ed è anche la metafora del nuovo inizio. La monoposto è nuova nella sostanza e, dopo aver rilevato la scuderia e.dams, Nissan ha anche nuovi piloti.

Il bolide elettrico si chiama Nissan e-4orce 04 e i due esemplari verranno portati in pista dal navigato francese Norman Nato, che un ePrix lo ha già vinto, e dal promettente giovane Sacha Fenestraz, che oltre alla cittadinanza transalpina ha anche quella argentina. Il primo sarà al volante della macchina numero 17, il secondo di quella numero 23. Per entrambi il debutto ufficiale è in programma martedì 13 dicembre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, dove sono in programma i test ufficiali. Il primo ePrix si corre invece a metà gennaio a Città del Messico.

Il quasi romantico motivo a fiori di ciliegio completa le parti bianche della carrozzeria, anche se la tinta predominante resta il rosso. «La nuova livrea mi piace proprio – ha commentato Nato – è diversa e si distinguerà in pista: la fioritura dei ciliegi è un tocco geniale». «L'elettrificazione è al centro della visione di lungo termine di Nissan, con la Formula E a giocare un ruolo sempre più importante», ha chiarito Ashwani Gupta, il Coo della casa di Yokohama. Oltre che sulle spalle dei piloti, le maggiori responsabilità le deve sostenere un italiano, il calabrese Tommaso Volpe, capo delle operazioni nel circuito elettrico.

«In questa stagione che segna un momento così importante per noi in Formula E – ha spiegato Volpe - volevamo creare qualcosa di totalmente diverso e unico, che celebrasse anche il nostro Dna giapponese. Il campionato che comincerà a gennaio sarà importante per la serie, ma per noi è fondamentale perché abbiamo la piena responsabilità di tutte le nostre operazioni». La nuova monoposto è la più potente mai impiegata dalla Formula E: 476 Cv, cento più di prima. È anche più corta, poco più di 5 metri di lunghezza, oltre che più bassa di 40 millimetri e più stretta di 10. Non solo: è anche più leggera: fino a 850 kg, pilota compreso. Il bolide deve recuperare in gara almeno il 40% dell'energia, indispensabile per completare la corsa: per questo è stato adottato un motore anteriore, destinato alla sola rigenerazione per supplire alla ridotta capacità della batteria ad alta efficienza alleggerita di un centinaio di chilogrammi.