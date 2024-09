Nissan richiama Nato per affiancare Rowland. Volpe: «Congedarsi da Fenestraz non è stata una decisione facile»

Sacha Fenestraz, il giovane pilota franco argentino che parla molto bene anche l'italiano, era stato dato per “blindato” dalla Nissan al termine della scorsa stagione malgrado alcune indiscrezioni che lo davano come partente. Invece, come nel famoso film con Jack Nicholson, “qualcosa è cambiato”. Nonostante un contratto ancora in essere il 25enne pilota lascerà la Nissan dopo 33 ePrix in Formula E (4 ritiri, due per campionato): 32 li ha disputati con la scuderia giapponese dopo aver esordito nell'estate del 2022 nell'ultima gara della stagione, a Seoul, con la Dragon Penske. I suoi migliori piazzamenti sono stati i quarti posti a Monaco e Giacarta nel campionato numero 9.

«Non è stata una decisione facile», ha dichiarato Tommaso Volpe, il team principal italiano della Nissan. «È stato una parte fondamentale nella creazione e nello sviluppo del Nissan Formula E Team e lo ringraziamo per il suo duro lavoro e il suo atteggiamento sempre positivo. Siamo orgogliosi di essere cresciuti insieme a lui e gli auguriamo tutto il meglio la sua futura carriera», ha aggiunto. Per completare la squadra, Nissan ha deciso di richiamare Norman Nato, che proprio nella stagione 2022/23 con la scuderia della casa giapponese aveva ottenuto i suoi migliori risultati dopo il successo conquistato nella gara conclusiva del primo campionato post-covid, a Berlino, nel 2021 con la monegasca Venturi. Con la Nissan, il 32enne transalpino si era classificato secondo a Roma (unico podio della stagione per il team) e aveva chiuso decimo con 63 punti nella classifica individuale.

Nel campionato che si è appena concluso, al volante della Porsche 99x electric della Andretti, Nato non è andato oltre la terza posizione nel secondo ePrix di Shanghai e la 15^ piazza nella graduatoria iridata con 47 punti. Nato affiancherà Oliver Rowland, il britannico voluto di nuovo da Volpe in squadra dopo la parentesi in Mahindra. Per il secondo anno consecutivo, insomma, è scattato una sorta di “ritorno di fiamma” fra Nissan e i suoi ex piloti: «Abbiamo rinfrescato la nostra formazione di piloti dando il benvenuto a Norman, che porterà la sua ricchezza di esperienza e prestazioni», ha dichiarato Volpe.

Con Rowland la scuderia aveva fatto centro, visto che il britannico ha consegnato a Nissan due vittorie, un secondo e quattro terzi posti diventando uno dei pretendenti più accreditati per il titolo, dalla cui corsa è poi rimasto tagliato fuori dopo essere stato costretto a saltare le due gare americane di Portland per motivi di salute. Alla fine ha chiuso quarto contribuendo in maniera significativa al podio di Nissan del neo istituito Trofeo Costruttori. La speranza in casa Nissan è che anche Nato al suo rientro si esprima sugli altissimi livelli di Rowland. «Sarà interessante vedere come sarà migliorata la macchina e l’obiettivo è chiaro – ha osservato Nato – Vogliamo vincere gare e campionati. Auguro a Sacha tutto il meglio, è un ragazzo eccezionale e non è mai facile sostituire qualcuno con cui hai collaborato in precedenza».