FE, la monoposto Gen4 di Porsche ha già percorso quasi 1.500 km: «Un piacere vederla in pista», dice il Team Principal Modlinger

ALMERIA – La monoposto Gen4 per la Formula E della Porsche che debutterà nella stagione 13, verosimilmente nel dicembre di quest'anno a San Paolo, destinato (pare) ad ospitare di nuovo il primo ePrix del campionato, ha già percorso 1.472 chilometri nei test ufficiali spagnoli di Monteblanco, lo scorso anno, e di Almeria, qualche settimana fa. «Gran parte dello sviluppo – ha tuttavia chiarito il costruttore – è avvenuto al simultatore: si risparmiano costi e risorse». L'avvio del lavoro per il prototipo era cominciato nel 2024, proseguito poi nello stesso anno proprio al simulatore.

«Abbiamo avviato il progetto nella Stagione 10, quando stavamo ancora gareggiando con l'attuale Gen3 Evo, ed eravamo in lotta per tutti e tre i titoli – argomenta Florian Modlinger, il responsabile delle operazioni nel mondiale elettrico – Alla fine abbiamo vinto il mondiale piloti con Pascal Wehrlein. Lavoriamo in modo agile, simile ai progetti di produzione in serie: si gestisce il veicolo esistente, si lancia il restyling sul mercato e si progetta già la generazione successiva. La differenza è che i nostri cicli sono più brevi e i nostri budget più ridotti, con la massima pressione per il successo».

Il costruttore ha fatto sapere che anche la scuderia cliente (al singolare) sta testando la monoposto prima dell'omologazione da parte della Fia prevista per l'autunno: è lecito suppore che si tratti della Cupra Kiro, con la quale la collaborazione dovebbe proseguire, mentre la Andretti (altra squadra che attualmente si rifornisce da Porsche) dovrebbe aver raggiunto un'intesa con Nissan per la Gen4. La casa tedesca ha diffuso anche qualche immagine del bolide elettrico: si tratta di scatti da distanza non molto ravvicinata, perché la monoposto dovrebbe venire presentata dalla stessa Formula E assieme alla Federazione in un evento dedicato.

Con la sua futura trazione integrale permanente e i nuovi pneumatici Bridgestone (che subentra alla Hankook), gli 816 Cv di potenza (il 71% in più di prima in regime di Attack Mode) dovrebbero essere più facili da gestire. «Nel veicolo attuale – continua il manager – l'efficienza del nostro gruppo propulsore supera il 97%. Dalla batteria alla ruota, meno del 3% dell'energia utilizzata viene dispersa, il che è vicino alla perfezione: un vantaggio della trazione elettrica». A proposito della Gen4, Modlinger aggiunge: «Vedere il veicolo e la sua accelerazione in pista per la prima volta è stato un piacere – conclude – Ringrazio il team di sviluppo di Flacht».