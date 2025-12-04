Norris: «Ad Abu Dhabi con lo stesso approccio di ogni Gp. Ordini di scuderia? Ne sarei felice». Quote, Verstappen favorito per il Gp ma titolo a Lando

Ad Abu Dhabi «l’approccio sarà lo stesso di ogni weekend. Riesaminiamo il precedente, le cose che sono andate meno bene e i dettagli, al fine di preparaci al meglio. Al di là di questo si fa lo stesso lavoro, anche se c’è più entusiasmo». Lo dice Lando Norris prima dell'ultimo Gp della stagione di Formula 1 che potrebbe incoronarlo campione. «Team order tra noi McLaren se necessario? Non ne abbiamo discusso e onestamente ne sarei felice. Però non penso lo chiederei, starebbe ad Oscar decidere. Così nel caso opposto. Al contrario io sarei disposto a farlo».

Volata a tre per il titolo piloti di Formula 1 nell'ultimo appuntamento della stagione ad Abu Dhabi. Con cinque vittorie nelle ultime otto gare, Max Verstappen ha riaperto una corsa al Mondiale che sembrava ormai un affare interno in casa McLaren e si è portato a soli 12 punti dal leader della classifica Lando Norris. Come riporta Agipronews, i bookie puntano sull'ottavo successo stagionale di Mad Max (già quattro volte sul gradino più alto del podio a Yas Marina fra il 2020 e il 2023), offerto a 2,25 su Planetwin365 e William Hill. In scia a 3 proprio Norris, trionfatore lo scorso anno. Completa il podio dei favoriti, a 4 volte la posta, Oscar Piastri, obbligato a vincere per sperare nella rimonta iridata finale. Poche speranze per la Ferrari, secondo i betting analyst, di chiudere la stagione con almeno un gran premio vinto: il colpo di Charles Leclerc si gioca infatti a 25, mentre si sale a 40 per Lewis Hamilton, cinque volte a segno ad Abu Dhabi, una su McLaren e quattro su Mercedes.

Volata tre anche nella lavagna delle qualifiche, con Norris e Verstappen appaiati a 3 e Piastri subito dietro a 3,50. Molto più staccate le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, indicate rispettivamente a 9 e 15, mentre Leclerc e Hamilton sono visti a 20 e 35. Nonostante la pressione psicologica e il rimpianto per non aver chiuso i giochi in Qatar, secondo gli esperti Norris sarà campione del mondo: il primo titolo del britannico (a cui basta arrivare sul podio) paga infatti 1,30. Se il pokerissimo iridato di Mad Max è proposto a 3,25, vale 12 volte la giocata il trionfo di Piastri, per mesi leader della generale.