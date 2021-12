F1, Norris chiude ufficialmente la stagione 2021 segnando il miglior tempo con le Pirelli da 18 pollici a Yas Marina

Rispetto a martedì, la seconda e ultima giornata dei test collettivi di Yas Marina, che conclude la stagione 2021 del Mondiale F1, ha visto in pista nove team, assente la Williams, tutti con le mule car con le Pirelli da 18 pollici. Soltanto la Haas ha schierato la monoposto 2021 con le Pirelli in uso negli ultimi campionati (da 13 pollici) per Robert Shwartzman che è così risultato il più rapido in assoluto in 1'25"348. Ma è un risultato che poco conta in quanto mancavano tutti i rookie o tester, come accaduto ieri, con le vetture 2021.

E' così stato Lando Norris con la McLaren-Mercedes il più rapido con le gomme da 18 pollici ottenendo il tempo di 1'25"809. La squadra di Zak Brown si conferma la più veloce nelle due giornate di test con le Pirelli 2022. Ieri infatti, Daniel Ricciardo era risultato al primo posto in classifica in 1'26"252. C'è stato quindi un miglioramento di quattro decimi e mezzo. Sebastian Vettel con la Aston Martin-Mercedes ha siglato la seconda prestazione in 1'26"379 (stamane era rimasto fermo lungo la pista per un problema tecnico) chiudendo davanti alla Mercedes di George Russell, 1'26"404, che ha svolto due giornate di test sostituendo Lewis Hamilton.

Ovviamente, la ricerca del tempo non è stata fondamentale, per le squadre era molto importante capire come lavorano le nuove Pirelli da 18 pollici. Tantissimi i km percorsi dai piloti, con Guanyu Zhou che ha percorso qualcosa come 159 giri, di fatto tre Gran Premi, avvicinato da Carlos Sainz, 151 tornate, Pierre Gasly, 149, e Fernando Alonso con 148. Con la Red Bull-Honda, ha girato Sergio Perez al posto del campione del mondo Max Verstappen, finalmente a riposo. Sulla Haas mule car ha girato il tester Pietro Fittipaldi che ha preso il posto di Mick Schumacher. Come ricorderete, Nikita Mazepin è in isolamento in quanto all'ultima verifica effettuata prima della disputa del Gran Premio di domenica scorsa, è risultato positivo al Covid.

Mercoledì 15 dicembre 2021, 2° e ultimo giorno

1 - Robert Shwartzman (Haas-Ferrari) - 1'25"348 - 130 giri - 13 pollici

2 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'25"809 - 103 - 18 pollici

3 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"379 - 134 - 18 pollici

4 - George Russell (Mercedes) - 1'26"404 - 82 - 18 pollici

5 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"451 - 149 - 18 pollici

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'26"706 - 151 - 18 pollici

7 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'26"940 - 148 - 18 pollici

8 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'27"850 - 159 - 18 pollici

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'27"991 - 118 - 18 pollici

10 - Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) - 1'28"622 - 123 - 18 pollici