Verstappen, Norris e Piastri

Norris e Piastri: «Grande perdita se Verstappen dovesse lasciare la F1. Negli ultimi anni è stato il punto di riferimento»

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Se il quattro volte campione del mondo Max Verstappen dovesse lasciare la Formula 1, come ha lasciato intendere in numerose occasioni, sarebbe una «grande perdita» per il motorsport, hanno lamentato i suoi rivali Lando Norris e Oscar Piastri, piloti della McLaren. Il 28enne olandese, con quattro titoli mondiali al proprio attivo (2021-2024) e che l'anno scorso ha sfiorato il quinto con la Red Bull, arrivando a soli due punti dal britannico Norris, sta faticando in questo inizio di stagione contro Mercedes, Ferrari e McLaren. Verstappen si è anche scagliato ripetutamente contro i regolamenti del 2026, a causa delle nuove, controverse, regole che impongono la gestione della potenza del motore ibrido e della velocità della vettura durante le qualifiche e la gara. «Sarebbe una perdita enorme per lo sport nel suo complesso e per noi piloti che vogliamo correre e cercare di metterci alla prova contro i migliori», ha dichiarato Piastri presso la sede del team McLaren F1 a sud di Londra.

Il venticinquenne australiano, che ha dominato la prima parte della stagione 2025 e ha concluso al secondo posto il Gran Premio del Giappone a fine marzo, ha affermato che «Max (Verstappen) ha dimostrato il suo valore negli ultimi dieci anni». «E negli ultimi cinque o sei è stato il punto di riferimento; sarebbe una grande delusione per tutti» se l'olandese dovesse lasciare la Formula 1, ha concluso Piastri davanti a un piccolo gruppo di giornalisti, invitati nella sede ultramoderna del costruttore 10 volte campione del mondo. Per Norris, vincitore del titolo 2025, l'addio di Verstappen sarebbe «deplorevole e una perdita per lo sport, dato che è probabilmente uno dei migliori piloti che la Formula 1 abbia mai visto». Ma, ha osservato il 26enne britannico, «Max è sempre stato il tipo di persona che dice quello che pensa, che tu sia d'accordo o meno».

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lunedì 27 aprile 2026 - Ultimo aggiornamento: 17:25 | © RIPRODUZIONE RISERVATA