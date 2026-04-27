Norris e Piastri: «Grande perdita se Verstappen dovesse lasciare la F1. Negli ultimi anni è stato il punto di riferimento»

Se il quattro volte campione del mondo Max Verstappen dovesse lasciare la Formula 1, come ha lasciato intendere in numerose occasioni, sarebbe una «grande perdita» per il motorsport, hanno lamentato i suoi rivali Lando Norris e Oscar Piastri, piloti della McLaren. Il 28enne olandese, con quattro titoli mondiali al proprio attivo (2021-2024) e che l'anno scorso ha sfiorato il quinto con la Red Bull, arrivando a soli due punti dal britannico Norris, sta faticando in questo inizio di stagione contro Mercedes, Ferrari e McLaren. Verstappen si è anche scagliato ripetutamente contro i regolamenti del 2026, a causa delle nuove, controverse, regole che impongono la gestione della potenza del motore ibrido e della velocità della vettura durante le qualifiche e la gara. «Sarebbe una perdita enorme per lo sport nel suo complesso e per noi piloti che vogliamo correre e cercare di metterci alla prova contro i migliori», ha dichiarato Piastri presso la sede del team McLaren F1 a sud di Londra.

Il venticinquenne australiano, che ha dominato la prima parte della stagione 2025 e ha concluso al secondo posto il Gran Premio del Giappone a fine marzo, ha affermato che «Max (Verstappen) ha dimostrato il suo valore negli ultimi dieci anni». «E negli ultimi cinque o sei è stato il punto di riferimento; sarebbe una grande delusione per tutti» se l'olandese dovesse lasciare la Formula 1, ha concluso Piastri davanti a un piccolo gruppo di giornalisti, invitati nella sede ultramoderna del costruttore 10 volte campione del mondo. Per Norris, vincitore del titolo 2025, l'addio di Verstappen sarebbe «deplorevole e una perdita per lo sport, dato che è probabilmente uno dei migliori piloti che la Formula 1 abbia mai visto». Ma, ha osservato il 26enne britannico, «Max è sempre stato il tipo di persona che dice quello che pensa, che tu sia d'accordo o meno».