Norris: «È stata una gara incredibile, macchina super». Verstappen: «Ho fatto del mio meglio ma dobbiamo migliorare»

PER MARCA

"È stata una gara incredibile, la macchina era super e io ho potuto spingere sempre al massimo. Non sono mancati due momenti un po' così, ma nel complesso l'ho controllata senza problemi e alla fine il risultato è arrivato». Così Lando Norris ha commentato la vittoria nel Gp di Singapore, non senza ricordare un paio di rischi eccessivi che si è preso sullo stretto tracciato di Marina Bay. «Non è che stavo spingendo troppo, a volte capita perchè ti rilassi un po' - ha spiegato -. Forse è stato un po' di entrambe le cose, era difficile, duro là fuori, ed era facile facile bloccare le gomme come mi è capitato. Ho comunque spinto perchè volevo avere il massimo vantaggio possibile e nel complesso è stato divertente. Sono contento della vittoria e anche del terzo posto di Oscar Piastri».

Verstappen: «Ho fatto una gara solitaria, ho fatto del mio meglio, gestendola. In un fine settimana sapevamo che avremmo avuto difficoltà, la P2 è un buon risultato. Ma ora dobbiamo migliorare». Ci sarà un po' di tempo, perchè la prossima gara, la 19/a del Mondiale, si svolgerà il 20 ottobre ad Austin, negli Stati Uniti.