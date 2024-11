Norris il più veloce nelle libere in Brasile, Ferrari indietro: Leclerc sesto, Sainz settimo

Il britannico Lando Norris è stato il più veloce nella prima, e unica, sessione di prove libere a Interlagos, sede del Gp del Brasile, 21/a tappa del mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren, con il tempo di 1.10.610, ha preceduto di un paio di decimi la Mercedes di George Russell e la Haas condotta da Oliver Bearman, in pista oggi al posto di Kevin Magnussen, indisposto. Un po' indietro le due Ferrari, con Charles Leclerc (1.11.038) sesto e Carlos Sainz (1.11.100) settimo. Il quarto miglior tempo + stato fatto segnare da Oscar Piastri con l'altra McLaren, il quinto dal thailandese Aalex Albon. Solo 16/o tempo per il leader del mondiale, Max Verstappen, che a causa di un cambio del propulsore endotermico della sua Red Bull subirà una retrocessione di cinque posizioni in griglia al prossimo Gran Premio di San Paolo, solo nella gara di domenica e non nella sprint di domani, le cui qualifiche sono previste più tardi.