Norris: «Nel 2026 mi piacerebbe lottare di più con Hamilton. Ha dimostrato di essere il più grande di tutti i tempi»

«Mi piacerebbe lottare un po' di più con Lewis Hamilton ha dimostrato di essere, probabilmente, il più grande di tutti i tempi». Parola di Lando Norris a Sky sport F1. Il neocampione del mondo è ancora al settimo cielo insieme a un team connazionale come la McLaren (campione Costruttori), lo stesso non si può dire per Sir Lewis Hamilton, che al suo primo anno in Ferrari non ha mai conquistato una pole o un podio in 24 gare disputate (record negativo per un pilota della Rossa).

«Tutti sanno che se c'è qualcuno che può riprendersi da anni difficili, quello è proprio Sir Hamilton, e mi piacerebbe - aggiunge Norris - avere più battaglie contro di lui. È sempre un privilegio competere contro qualcuno che è il migliore al mondo. Ci sono molti di questi grandi piloti in griglia. Ci sono Fernando, Lewis, Max… Molti di noi vogliono seguire le loro orme».