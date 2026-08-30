Norris rinnova fino al 2030: «McLaren è casa mia, voglio continuare a vincere qui»

La McLaren e Lando Norris continueranno insieme fino almeno al 2030, termine che potrà essere prolungato ancora di qualche annualità secondo quanto prevede il contratto appena firmato dal campione del mondo in carica. Il 26enne britannico è pilota titolare del team dal 2019 e da allora ha disputato 163 Gran Premi, più di qualsiasi altro pilota McLaren nella storia, conquistando 18 pole position, 48 podi, 13 vittorie, due titoli costruttori e il titolo mondiale piloti. «McLaren è casa mia e sono molto felice di aver firmato un nuovo contratto. Quando ho iniziato questo percorso avevo ben chiari gli obiettivi: riportare McLaren al vertice e vincere dei campionati - ha commentato Norris -. Li abbiamo raggiunti ma vogliamo di più. Vogliamo continuare a vincere e, come squadra, sappiamo di avere le capacità per riuscirci. Non vedo l'ora di tornare in macchina a Monza e sono molto entusiasta di ciò che ci riserverà il futuro, sia nel prosieguo di questa stagione sia negli anni a venire».

«Lando è stato parte integrante del percorso e dei successi della McLaren e siamo felicissimi di poter proseguire la nostra collaborazione - ha sottolineato il team principal, Andrea Stella - è un pilota eccezionale, capace di abbinare una straordinaria velocità naturale a maturità, costanza e un forte attaccamento alla McLaren. Ma, soprattutto, è una persona speciale, apprezzata da tutti all'interno della squadra». Per festeggiare il rinnovo, al pilota verrà regalata una MCL39, la vettura con cui ha corso durante la stagione 2025, culminata con la vittoria del mondiale. Questo dono - sottolinea McLaren in una nota - rappresenta un ricordo duraturo del suo contributo al team, in particolare per il suo ruolo nella conquista del secondo titolo Costruttori consecutivo nel 2025, nonché per essere diventato il primo pilota della McLaren a vincere il titolo dal 2008.