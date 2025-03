Norris rivela alla vigilia del Gp di Cina: «McLaren non adatta a mio stile di guida, ma va bene così»

Il primo Gran Premio dell’anno è stato aggiudicato dalla McLaren con Lando Norris protagonista. Il pilota però ha voluto sottolineare che il risultato raggiunto a Melbourne non è frutto soltanto di una macchina superiore alle altre ma anche del lavoro suo e di Piastri nel saperla pilotare nel migliore dei modi. Inoltre Lando spera in un fine settimana più facile in Cina dopo la caotica vittoria di Melbourne, e rivela che la sua McLaren non è «assolutamente adatta» al proprio stile di guida. L'inglese ha vinto il Gran Premio d'Australia, caratterizzato dalla pioggia, in cui le McLaren hanno avuto un chiaro vantaggio prestazionale su Red Bull, Mercedes e Ferrari nelle qualifiche e in gara. Norris e il compagno di squadra Oscar Piastri hanno accumulato un vantaggio di 16 secondi sulla Red Bull del campione in carica Max Verstappen in una fase in cui sei piloti non sono riusciti a terminare il gran premio, prima che una safety car in ritardo permettesse al campione del mondo olandese di mettere pressione a Norris negli ultimi giri.

Oggi, invece, Norris dice di sperare in «una prestazione più confortevole» sul circuito di Shanghai questo fine settimana, dove le McLaren sono di nuovo favorite. «Spero che si possa fare meglio e che sia un po' più facile», le parole di Norris in vista del Gp della Cina, che sabato prevede anche la prima gara sprint della stagione. «In Cina sarà un'altra gara rispetto a Melbourne - dice ancora il pilota della McLaren -, e mi aspetto un po' più di concorrenza da parte della Ferrari. Ma abbiamo anche già visto quanto è stata veloce la Red Bull, quindi è chiaro che non sono fuori dai giochi». Norris sostiene che la sua nuova McLaren 2025 non si adatta al suo stile di guida, ma ammette di aver rinunciato a cercare di convincere gli ingegneri McLaren ad adattare la vettura alle sue preferenze. «Alcune caratteristiche sono le stesse dell'anno scorso - spiega -, ma non si adattano affatto al mio stile di guida. Ho accettato il fatto che non si può avere un'auto che si adatti al proprio stile di guida. Il mio lavoro è quello di guidare qualsiasi macchina mi venga data alla fine della giornata.

«Non mi si addice in termini di voglia di spingere le entrate in curva e in fase di frenata». Quando la Formula Uno è tornata in Cina lo scorso aprile dopo cinque anni di assenza, Norris si è piazzato dietro la Red Bull di Verstappen, ma ora è l'uomo da battere: «la McLaren che guido quest'anno è molto diversa da quella di qualche anno fa, perché allora eravamo dietro e ora siamo davanti».