Norris, Verstappen, Piastri, corsa a 3 per il titolo. Sfida emozionante domenica prossima ad Abu Dhabi

Sono passati 75 anni dalla disputa del primo campionato mondiale di Formula 1 e proprio in occasione di questa ricorrenza si ripropone la non comune situazione di avere nell'ultima gara tre piloti in lizza per il titolo. Se domenica prossima ad Abu Dhabi saranno Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri a contendersi il mondiale, allora a Monza si sfidarono in pista miti dell'automobilismo come Giuseppe Farina, Luigi Fagioli e Juan Manuel Fangio. Ad avere la meglio fu Farina, che al volante dell'Alfa Romeo divenne così il primo ad avere il proprio nome iscritto nell'albo d'oro, dove sperano di comparire per la prima volta i piloti della McLaren e per la quinta di fila l'olandese.

Da allora, la situazione si è ripetuta altre sei volte: 1959 (Jack Brabham si impose su Stirling Moss e Tony Brooks), 1964 (John Surtees con la Ferrari ebbe la meglio su Graham Hill e Jim Clark), 1981 (il campione alla fine fu Nelson Piquet ai danni di Carlos Reutemann e Jacques Lafitte), 1986 (trionfò Alain Prost su Nigel Mansell e Nelson Piquet), 2007 (ultimo titolo piloti di un ferrarista, con Kimi Raikkonen che superò Lewis Hamilton e Fernando Alonso) e infine 2010 (Sebastian Vettel superò Alonso, che era portacolori della Ferrari e Mark Webber). Negli ultimi cinque casi, dall''81 ad oggi, mai nella corsa a tre si è imposto il pilota che era in testa alla classifica prima del semaforo verde, un precedente statisticamente significativo che potrebbe dare ulteriore carica a Verstappen, il quale dopo una rimonta inattesa si trova a -12 dal leader, Norris.

Intanto, la Red Bull ha annunciato che l'anno prossimo a fianco dell'olandese correrà Isack Hadjar, mentre Yuki Tsunoda resterà nel team come collaudatore. Sarà da vedere se anche al francese toccherà la stessa sorte degli altri compagni di scuderia di Verstappen, tutti schiacciati dalla superiorità del pluri campione del mondo, a caccia di una nuova impresa.