La notte delle Stelle Laziali: premiate le eccellenze del motorsport regionale

La tradizionale Notte delle Stelle Laziali ha permesso di spostare il focus sulla attività di base dei piloti e di tutte le altre componenti del motorsport della nostra regione. La manifestazione che si è svolta allo Sheraton Rome Parco de’ Medici coinvolto oltre 100 premiati e un importante parterre di istituzioni locali e territoriali. Soddisfazione per gli Automobile Club di Roma, Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti con la Delegazione ACI Sport Lazio e la Commissione Sportiva Regionale Lazio presieduta da Max Rendina. In sala anche una nutrita rappresentanza istituzionale oltre che sportiva. La serata ha spaziato dalla pista al karting, dai rally alla velocità in salita fino alle auto storiche.

Gli Oscar del motorsport laziale sono stati inoltre l’occasione per dialogare con tutti gli addetti ai lavori del settore. Oltre ai piloti anche i team, le scuderie, gli essenziali Ufficiali di Gara e gli Organizzatori. Proprio in funzione della loro presenza sono state poi presentate con due video emozionali molto coinvolgenti le edizioni 2025 del Rally di Roma Capitale e del Rally del Lazio due delle manifestazioni che in questi anni hanno contribuito ad innalzare la Regione Lazio a ruolo di protagonista del motorsport nazionale ed internazionale.

Bello il momento dedicato al karting, con tutte le giovani promesse che si sono schierate una affianco all’altra per ricevere l’ambito riconoscimento, così come la premiazione di Celeste Scappa, distintasi nella velocità in salita, una delle discipline più emozionanti del panorama sportivo

Ecco tutti i ricoscimenti assegnati per la stagione 2024.

𝗞𝗔𝗥𝗧: Andrea Carbone; Michele Lauretti; Achille Mizzoni; Francesco Astone; Giuseppe Di Martino; Riccardo Grossi; Fabrizio Carradori.

𝗥𝗘𝗚𝗢𝗟𝗔𝗥𝗜𝗧𝗔̀ 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖𝗛𝗘: Michele Rinaldi; Cristian Fedeli; Ivaldo Zoffranieri.

𝗥𝗘𝗚𝗢𝗟𝗔𝗥𝗜𝗧𝗔̀ 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖𝗛𝗘 (𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗮𝗴𝗴𝗶): Luigi Bottini-Stefano Magnante; Ferdinando Pittiglio-Nicola Angelilli; Salvatore Lombardi-Luca Conti.

𝗩𝗘𝗟𝗢𝗖𝗜𝗧𝗔̀ 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗚𝗡𝗔: Alberto Scarafone; Marco Iacoangeli; Celeste Scappa; Michele Boni; Michele Rinaldi.

𝗩𝗘𝗟𝗢𝗖𝗜𝗧𝗔̀ 𝗜𝗡 𝗖𝗜𝗥𝗖𝗨𝗜𝗧𝗢: Andrea Mosca; Andrea Argenti; Federico Scionti; Antonio De Cuntis; Enrico Gerardi-Maurizio Sardellitti; Alessio Campoli; Valerio Marzi; Fausto Amendolagine-Gian Luca Bardelli; Romano Belli; Giampiero Paparusso.

𝗦𝗟𝗔𝗟𝗢𝗠: Adriano Ricci; Carmine Ricci; Santopadre Racing Team (Carmine Ricci); Gianluigi Petrone.

𝗥𝗔𝗟𝗟𝗬: Stefano Liburdi-Valerio Silvaggi; Michael Rendina sia con Fabiano Ciprian che con Mario Pizzutii; Andrea Minchella-Fiorentino Iscaro; Francesco Abatecola-Mario Colella; Simone Taglienti-Mirko Liburdi; Gabriele Celli-Luigi Cerasi; Mario Cerro-Daniele Pelagalli; William Quatrini-Flavio Parente; Roberto Oddi-Emiliano Lunghi; Albino Ferdinandi-Davide Raso; Graziano Taglienti-Davide Luciani; Giorgio Santoro-Francesco Cicciarelli; Giacomo Caligiuri-Luca Del Croce; Ivaldo Zoffranieri-Luigi D'Annibale; Hp Sport (Daniele Martini).

𝗨𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗜 𝗗𝗜 𝗚𝗔𝗥𝗔: AUGF (Vincenzo Bucciarelli, Sandro Ferraccioli); Ufficiali di Gara Roma (Gino Leggiero); Germano De Marco; Promocorse Penitro (Salvatore Purificato); Ufficiali di Gara Strangolagalli (Umberto Carlacci).

𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗭𝗭𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜: ASD Motorsport 2C; Demorace SSD; Comune di Pico; Pik Race ASD; ASD Rally Game Terra di Argil; Scuderia del Tempo Perso ASD; Scuola Guida Sicura ASD; World Company Srl; Moto 2C; Demorace SSD; Comune di Pico; Pik Race ASD; ASD Rally Game Terra di Argil; Scuderia del Tempo Perso ASD; Scuola Guida Sicura ASD; World Company Srl; Motorsport Italia; M33; World Events Racing; Punto Gas; Karting Club Artena Domenico Martini.

𝗧𝗜𝗧𝗢𝗟𝗜 𝗔𝗖𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟰: Emanuele Giannetti; Emmanuele Olevano-Luigi D'Annibale; William Quatrini-Flavio Parente; Giorgio Santoro-Francesco Cicciarelli; Gabriele D. Celli; Fortunato Di Fonzo; Emanuele Bruscino; Michele Lauretti; Andrea Carbone; Achille Mizzoni; Francesco Astone; Riccardo Grossi; Giuseppe Di Martino; Fabrizio Carradori; Adriano Ricci.