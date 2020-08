Nuova Pole per la DS Techeetah in FE, la quinta di fila. Vergne davanti a Da Costa

BERLINO – Le monoposto della DS Techeetah hanno preso il volo sulla pista dell'ex scalo internazionale di Berlino. La pole conquistata oggi da Jean Eric Vergne è la quinta consecutiva della scuderia franco cinese, la seconda di fila per lui. Le precedenti tre sono state contabilizzate da Antonio Felix Da Costa, che oggi potrebbe anche vincere il titolo, subentrando così nell'albo d'oro al compagno di squadra.

Il campione in carica è stato, come ieri, anche il più veloce nelle qualifiche, confermando il miglior tempo anche nel giro decisivo conquistando altri 3 punti tenendosi alle spalle Da Costa, che ha accusato meno di un secondo e mezzo di ritardo. A Berlino il portoghese è stato il migliore sul tracciato imboccato al contrario, Vergne nella direzione "tradizionale". Il più veloce dei non extraterrestri della Formula E è stato Oliver Rowland (Nissan e.Dams), che è rimasto a tre decimi dal lusitano, seguito dal compagno di squadra Sébastien Buemi, staccato di 12 millesimi. Sotto il mezzo secondo e quinto in griglia, l'olandese della Mercedes EQ Nyck de Vries, seguito da Felipe Massa (Rokit Venturi).

La supremazia della DS Techeetah è quasi allarmante per un campionato che, almeno finora, è sempre stato molto poco prevedibile. In realtà, i 24 bolidi sono concentrati in poco più di un secondo, a conferma di un sostanziale equilibrio, almeno sul giro secco: 22 in poco più di 8 decimi. Ma con Vergne e Da Costa davanti, per gli avversari sarà difficile raggiungere la testa. E, soprattutto, per gli avversari sarà difficile impedire il trionfo anticipato del portoghese.

Che ha 68 punti di vantaggio sul secondo della classifica generale Maximilian Günther (Bmw i Andretti), primo ieri, ma solo ventunesimo in qualifica oggi. Il terzo, il brasiliano dell'Audi Sport Abt Schaeffler Lucas di Grassi, parte dodicesimo. Ai due potrebbe non bastare nemmeno una miracolosa rimonta. Fra i dieci è riuscito ad inserirsi René Rast, ingaggiato dalla casa dei Quattro Anelli al posto di Daniel Abt (Nio 333), che ha fatto registrare l'ottavo tempo.