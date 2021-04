La nuova avventura di Luca Pirri con la Audi. Bene l'esordio a Monza in coppia con Ratel, il "re" dei diritti sulle gare dei campionati GT

MONZA – La nuova “avventura” automobilistica di Luca Pirri e del suo team Lp Racing è cominciata bene. A Monza, in occasione del debutto della nuova Gt2 European Series, al volante della Audi R8 Lms Gt2, il 48enne pilota manager si è “regalato” un confortante secondo posto in gara 2 assieme al francese Stéphane Ratel. Non senza rimpianto, ma con il sorriso (almeno a qualche giorno di distanza), Pirri era uscito di scena alla prima curva in gara 1 per colpa di un impatto galeotto dovuto alla manovra della vettura che gli stava davanti: «Mai successo prima in ventisei anni di carriera», commenta. Un vero peccato perché lo stesso pilota aveva ottenuto il terzo tempo in qualifica.

Sull'asfalto dell'Autodromo Nazionale si sono sfidati piloti di livello assoluto, per non dire leggende dell'automobilismo contemporaneo come il tedesco Hans-Joachim Stuck, l'olandese Peter Kox, lo slovacco Štefan Rosina o il danese Anders Fjordbach. Era presente anche l'elvetico Marcel Fässler, seppure “solo” (si fa per dire) come Team Manager. Gara 2 ha riservato non poche soddisfazione all'equipaggio italo-francese, che ha chiuso in seconda posizione a poco più di sei decimi dall'altra vettura con le insegne dei Quattro Anelli (Longhin/Guelinckx) che si è aggiudicata la prova. E comunque davanti ad un'altra auto del gruppo, una Porsche (Vergers/Rusteika). Con il crono di 1:50,319, Pirri ha fatto registrare anche la seconda tornata più veloce: una conferma del risultato finale.

«Quattro macchine in meno di tre secondi dimostrano quanto sia stata avvincente la sfida», osserva Pirri. Che pensa già alla prossima gara, in calendario in Germania, sul glorioso circuito di Hockenheim, il 14 e 15 maggio prossimi. «Se non vinceremo lì – sorride – allora sarà a Silverstone». «Sono molto soddisfatto di questo ritorno alle corse: il mio obiettivo primario era acquisire esperienza con questa nuova auto e non fare errori di fronte ai team del Gt World Challenge», dice Ratel, un nome di quelli che conta nel mondo dell'organizzazione degli eventi del motorsport.

Nei campionati Gran Turismo il manager francese, che da 3 anni risiede a Roma, è l'equivalente di Ecclestone nella Formula 1: la sua società, la Sro, detiene i diritti delle sigle Gt2, Gt3 e Gt4. «Il fatto che abbia scelto di correre con l'Lp Racing e con me – dichiara Pirri – non fa altro riempirci di orgoglio e spingerci a fare sempre meglio». «Il livello a Monza era altissimo con piloti di grande esperienza ed equipaggi velocissimi. Abbiamo disputato un weekend in crescendo, cercando di capire la nuova Audi R8 LMS GT2 passo dopo passo e il feeling è stato ottimo», conclude il pilota italiano che pensa già alla “rivincita”.