Ocon lascerà il team Haas a fine stagione: «Orgoglioso delle mie prestazioni, non è la fine della mia carriera in F1»

Il pilota francese di Formula 1 Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno, al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. «La mia collaborazione con la Haas F1 Team si concluderà al termine della stagione 2026. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici», ha scritto Esteban Ocon sul suo profilo X, sottolineando che «non è assolutamente la fine della (sua) carriera in Formula 1».