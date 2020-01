Odyssey 21 gommata Continental testata nel rally più duro in vista del campionato per Suv elettrici

JEDDAH – Il conto alla rovescia è cominciato anche per la Odyssey 21, l'avveniristico modello elettrico protagonista dell'avventuroso campionato per Suv che prenderà il via nel 2021, l'Extreme E. Tra quale giorno, il 17 gennaio, il veicolo della serie ideata a promossa da Alejandro Agag, già fondatore della Formula E, prenderà parte alla tappa conclusiva della prima Dakar asiatica, quella che si corre in Arabia Saudita.

Il Suv da 550 cavalli di potenza gommato Continental verrà guidato dal francese Guerlain Chicherit il 17 febbraio in occasione della dodicesima frazione, quasi 375 chilometri, che da Haradh porta a Qiddiay, nei pressi della capitale Riyad. Il fuoristrada a batteria è stato realizzato dalla Spark Racing Technology con batterie della William Advanced Engineering per conto dell'organizzazione del reality automobilistico.

L'Odissey 21, presentato in forma statica al Goodwood Festival of Speed dello scorso anno, pesa 1.650 chilogrammi ed è accreditato di uno spunto bruciante: da 0 a 100 chilometri orari in 4 secondi e mezzo.

Tra le dune e sulle sabbie del deserto arabo Continental (oltre 44 miliardi di fatturato nell'esercizio 2018) vuole testare in anteprima le prestazioni dei suoi speciali pneumatici off-road summer e winter.

Si tratta di gomme sviluppate espressamente per l'Extreme E. Anche per il veicolo la Dakar è un banco di prova importante, anche perché gli stessi paesaggi saranno teatro di una delle sfide del campionato. L'Odissey 21 sfoggia per l'occasione una esotica livrea, peraltro già esibita in occasione dello shakedown.