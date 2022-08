A Jyväskylä, il paese natale del leader Rovanperä (Toyota), scatta il Rally di Finlandia, ottava tappa del Wrc

JYVÄSKYLÄ – L'ottava tappa del World Rally Championship è la gara di Toyota, che ha vinto le ultime quattro edizioni del Rally di Finlandia, fra l'altro con tre piloti diversi, e che schiera un giovane promettente che è nato proprio a Jyväskylä, dove si disputa la gara, e che sta dominando la stagione 2022 nel corso della quale ha conquistato già 5 successi e ha un quinto posto come peggior piazzamento.

Kalle Rovanperä, il 22enne che guida la classifica individuale, sembra il “predestinato” al successo. Niente è scontato, questo è pacifico, anche perché in gara ci sono tutti e tre vincitori delle ultime quattro edizioni disputate. Due sono suoi compagni di scuderia e corrono con la Gr Yaris plug-in: Esapekka Lappi (primo nel 2017) e Elfyn Evans (che ha trionfato lo scorso anno). L'altro, Ott Tänak, corre con la Hyundai i20 N alla spina e pur occupando il quarto posto della generale (peraltro a 98 punti dal finnico) è già stato costretto due volte al ritiro.

Gli iscritti alla classe regina sono 12. La quarta Toyota Gr Yaris è come sempre guidata da Takamoto Katsuta, al quale manca ancora un successo iridato. Le altre due vetture del costruttore coreane sono quelle di Thierry Neuville, secondo a 83 punti da Rovanperä, e di Oliver Solberg, che ha un sesto posto come miglior piazzamento, ottenuto nel vicino rally innevato corso in Svezia a febbraio.

La britannica M-Sport manda in gara addirittura cinque Ford Puma ricaricabili. Il più quotato dei suoi piloti è Craig Breen, il sesto del mondiale. Poi ci sono Gus Greensmith, già quattro volte fuori dalla Top 10 quest'anno, i francesi Pierre Louis Loubet (quarto in Sardegna) e Adrien Fourmaux (appena due piazzamenti fra i dieci in sette gare) e il 28enne finnico Jari Huttunen. Il Rally di Finlandia è articolato su 22 stage per un totale di quasi 323 chilometri sullo sterrato. Il primo è in programma questa sera alle 18.08 italiane: si tratta dei 3.480 metri contro il tempo della Harju che concluderà anche la “mattinata” (partenza alle 14.30 locali, ma con un'ora di differenza di fuso orario) di venerdì.