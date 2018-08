Ogier al volante di una Mercedes Amg C 63 nella penultima tappa del DTM a Spielberg

MISANO ADRIATICO – Tra un rally e l'altro, il cinque volte campione del mondo Sébastien Ogier, trova il tempo di sperimentare anche il Dtm, il campionato turismo tedesco. Una settimana dopo la prova mondiale in Turchia e due prima di quella del Galles, il pilota della M-Sport sarà al volante di una Mercedes Amg C 63 nella penultima tappa della competizione tedesca, quella che si disputa in Austria, a Spielberg.

Qualche osservatore immaginava di vederlo anche a Misano Adriatico, dove il Dtm ha celebrato la sua “prima volta” in notturna e dove Bmw ha schierato il suo “ospite”, Alex Zanardi (Audi aveva “invitato” Mattias Ekström al debutto stagionale in maggio ad Hockenheim: per lo svedese si era trattato della gara d'addio). Invece il 34enne Ogier non si è visto, malgrado la presenza della moglie, la conduttrice tedesca Andrea Kaiser (36). L'insolito orario aveva indotto la rete Sat 1 a trasferire su Kabel Eins (entrambe del gruppo germanico Pro Sieben) la diretta dell'evento, senza tuttavia modificare la compagine giornalistica al seguito.

La coppia sportiva (nel suo primo matrimonio Andrea Kaiser era stata sposata con il calciatore del Borussia Dortmund Lars Ricken) si ritroverà davanti alle telecamere tra il 21 ed il 23 settembre sul Red Bull Ring. In realtà, i due avevano già preso parte anche all'evento di Zandvoort in occasione del quale Ogier aveva guidato la Amg C 63 per tre giri in pista con a fianco la moglie e madre del suo primo figlio. Il regolamento vieterebbe la presenza di piloti “ospiti” nel corso degli ultimi tre appuntamenti del calendario, ma l'organizzazione ha concesso un deroga alla casa di Stoccarda, per la quale quella che si conclude quest'anno è l'ultima stagione nel Dtm. Mercedes si concentrerà poi su Formula 1 e Formula E.



Come Zanardi, anche Ogier ha già guidato la vettura sul circuito italiano di Vallelunga. «L'esperienza è avvincente – ammette il fuoriclasse transalpino – Il Dtm è qualcosa di completamente nuovo per me, ma ad ogni tornata provo ad imparare quanto più possibile. Si tratta di un'opportunità per ampliare i miei orizzonti nelle corse automobilistiche». «Finora – aggiunge – ho guidato solo un paio di volte in pista con delle vetture Gt. Ma le macchine Dtm sono più veloci. Non ci si può aspettare di essere competitivi. Immagino un fine settimana difficile in Spielberg: il mio obiettivo sarà quello di rimanere il più vicino possibile agli altri piloti».